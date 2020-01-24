Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Политика
Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется шрам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом оставит след в отношениях между ними.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до восьми человек
Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до восьми человек, пострадавших более 300, сообщает «РИА Новости» 24 января со ссылкой на заявление властей.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на севере Москвы
На севере Москвы столкнулись шесть автомобилей, в результате аварии погиб один человек, сообщает в пятницу, 24 января, столичная Госавтоинспекция в своем Twitter.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39
Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Политика
СМИ узнали о блокировке Кипром новых антироссийских санкций
Кипр заблокировал новые санкции, которые ЕС намеревался ввести против крымских чиновников, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
Футбол
Дортмундская «Боруссия» разгромила «Кельн» в чемпионате Германии
Дортмундская "Боруссия" на своем поле разгромила "Кельн" в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Немецкий ритейлер Globus прорабатывает концепцию новых магазинов, формат которых близок к супермаркетам, площадью около 1 тыс. кв. м. Работа над проектом началась в конце прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты-«взломщики» арктического льда
В России проходят испытания ракет для атомных подлодок, которые позволят им взламывать арктический лед.
Авто
Известный режиссёр представит Cadillac Escalade в Голливуде
Премьера пятого поколения модели Cadillac Escalade состоится четвёртого февраля в Голливуде, а представит гиганта американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист и актёр Спайк Ли, обладатель «Оскара», двух премий «Эмми», двух «Пибоди» и гран-при Каннского кинофестиваля.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
Армия и оружие
«Панцирь-С1» начнут поставлять в Сербию
Зенитные ракетно-пушечные комплексы предназначены для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от нападения с воздуха.
Общество
Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире
Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес.
Гаджеты
Обнаружен неудаляемый Android-вирус
Неудаляемый Android-вирус был обнаружен специалистами по кибербезопасности в приложениях из Google Play.
Армия и оружие
ВВС США начали отрабатывать противодействие российским ударным вертолетам
Отдел по связям с общественностью ВВС США официально сообщил об учениях американских военных на авиабазе в штате Аризона, где были задействованы два российских боевых вертолета Ми-24.
Общество
Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Китай
В Ростуризме рекомендуют всем туроператорам страны приостановить реализацию туров в КНР из-за коронавируса, который бушует в Поднебесной.
Кино
В Фонде Абрамовича пока не отказали в поддержке новому фильму Звягинцева
Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» бизнесмена Романа Абрамовича пока не прекращает поддержку нового фильма режиссера Андрея Звягинцева.
Кино