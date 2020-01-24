Политика
News.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти
Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ
Газета.Ruвчера в 07:00
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти
Эхо Москвывчера в 07:30
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Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
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Путин поручил проверить законность приговора участнику митингов Котову
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре организовать проверку законности приговора в отношении Константина Котова.
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Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке
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