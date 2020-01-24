Политика

News.ruNews.ruЛукашенко сообщил о причинах разногласий с РФ по нефти

Причина разногласий и конфликта между Москвой и Минском по поводу нефти заключается в том, что российская сторона запросила за сырьё цену выше мировой. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Процессоры «Эльбрус-16С» нового поколения увидят свет в 2022 году

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Из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) следует, что оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение, пишет блог bmpd в LiveJournal.
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