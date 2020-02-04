Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели. Об этом он сообщил во вторник, 4 февраля, передает «Sputnik Беларусь».

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Культура Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.

Происшествия Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Общество В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Политика В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты В большинстве штатов предварительные выборы проходят в форме прямого голосования на избирательных участках (праймериз), в 15 штатах — в виде общественных дискуссий, по итогам которых выявляется победитель (кокусы).

Общество Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган» Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".

Политика Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Авто Toyota начала принимать заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander Как сообщает «NJCAR.RU», в январе 2020 года японская компания представила на китайском рынке официальный прайс-лист на кроссовер Toyota Wildlander, а в феврале дилеры марки начали принимать заказы на автомобиль.

Экономика В США начали расследование против братьев Ананьевых Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Здоровье Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог По Самарской области порог заболеваемости превышен на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет — на 35,3%. Симптомы гриппа и ОРВИ — высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах.

Политика Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».

Гаджеты Redmi K30 Pro получил новую конструкцию Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.

Общество Число блокировок в рунете снизилось Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.

Политика Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.