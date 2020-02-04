Политика

Lenta.ruLenta.ruЛукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели. Об этом он сообщил во вторник, 4 февраля, передает «Sputnik Беларусь».
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Лукашенко назвал грядущую встречу с Путиным «моментом истины»

RT на русском03:12

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru03:11

Лукашенко назвал дату встречи с Путиным

Известия03:32

Лукашенко сообщил о встрече с Путиным: «Наступил момент истины»

Московский Комсомолец03:18

Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным

Газета.Ru03:21

«Некий момент истины наступил»: Лукашенко хочет встретиться с Путиным

REGNUM03:31

«Наступил момент истины». Путин и Лукашенко встретятся в день именин российского президента

Фонтанка.Ру03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Газета.Ru вчера в 16:01
Наука

Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа 02 февраля в 23:25
Армия и оружие

В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск

«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
ТК Звезда вчера в 03:21
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
РИА Новости вчера в 23:57
Здоровье

Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
REGNUM 03:13
Общество

Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
РИА Новости вчера в 12:27
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Политика

В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты

В большинстве штатов предварительные выборы проходят в форме прямого голосования на избирательных участках (праймериз), в 15 штатах — в виде общественных дискуссий, по итогам которых выявляется победитель (кокусы).
Коммерсантъ 03:10
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Политика

Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии

По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Известия 03:23
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM 02:11
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Авто

Toyota начала принимать заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander

Как сообщает «NJCAR.RU», в январе 2020 года японская компания представила на китайском рынке официальный прайс-лист на кроссовер Toyota Wildlander, а в феврале дилеры марки начали принимать заказы на автомобиль.
Тарантас Ньюс 02 февраля в 12:28
Общество

Китай испытывает российский препарат от коронавируса

Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
МИР 24 03:26
Экономика

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Здоровье

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог

По Самарской области порог заболеваемости превышен на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет — на 35,3%. Симптомы гриппа и ОРВИ — высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах.
Самара-ГИС 03:09
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия вчера в 07:05
Здоровье

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Гаджеты

Redmi K30 Pro получил новую конструкцию

Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.
Профиль вчера в 06:48
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии

Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Аргументы недели 02:57
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Общество

Число блокировок в рунете снизилось

Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Lenta.ru 02:26
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Политика

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:25
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное