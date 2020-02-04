Политика
Lenta.ruЛукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце недели. Об этом он сообщил во вторник, 4 февраля, передает «Sputnik Беларусь».
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Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Кино
Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории
Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Армия и оружие
В МО РФ не зафиксировали ударов ВВС Турции по позициям сирийских войск
«Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Здоровье
Минздрав России выделил 1,2 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
В США стартовали предварительные выборы кандидатов в президенты
В большинстве штатов предварительные выборы проходят в форме прямого голосования на избирательных участках (праймериз), в 15 штатах — в виде общественных дискуссий, по итогам которых выявляется победитель (кокусы).
Общество
Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
Политика
Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии
По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Космос
Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты
САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Авто
Toyota начала принимать заказы на новый кроссовер Toyota Wildlander
Как сообщает «NJCAR.RU», в январе 2020 года японская компания представила на китайском рынке официальный прайс-лист на кроссовер Toyota Wildlander, а в феврале дилеры марки начали принимать заказы на автомобиль.
Общество
Китай испытывает российский препарат от коронавируса
Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
Экономика
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области превысила эпидпорог
По Самарской области порог заболеваемости превышен на 0,9%, в том числе среди детей от 7 до 14 лет — на 35,3%. Симптомы гриппа и ОРВИ — высокая температура, чихание, кашель, насморк, озноб, боль в мышцах.
Происшествия
В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа
Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Здоровье
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Гаджеты
Redmi K30 Pro получил новую конструкцию
Следующий флагман Redmi — смартфон K30 Pro — получит новую конструкцию и будет заметно отличаться от предшественников.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Бельгии
Утром во вторник, 4 февраля, стало известно, что первый случай заражения пневмонией, вызванной коронавирусом, зафиксировали в Бельгии.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Политика
Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым
В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.