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Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной. 17 сентября в ходе выступления в Минске Лукашенко заявил, что от западных партнеров можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть.В источнике
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ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Пушков отреагировал на планы Польши арестовать российских диспетчеров

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на планы Варшавы арестовать российских диспетчеров, работавших в 2010 году в аэропорту Смоленска, когда в авиакатастрофе погиб бывший президент Польши Лех Качиньский.
Lenta.ru23:10

В Роспотребнадзоре рассказали о выявленных мутациях коронавируса

В ведомстве сообщили, что «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».
RT на русском23:33
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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