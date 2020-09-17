Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной. 17 сентября в ходе выступления в Минске Лукашенко заявил, что от западных партнеров можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть.