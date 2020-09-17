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Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение закрыть госграницу с Литвой и Польшей, а также усилить охрану на границе с Украиной. 17 сентября в ходе выступления в Минске Лукашенко заявил, что от западных партнеров можно ожидать чего угодно, и риск «горячей войны» есть.В источнике
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RT на русском

Лукашенко объявил об усилении защиты границ с Литвой и Польшей

RT на русском03:31
РИА Новости

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новости03:40
Новая газета

Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной

Новая газетавчера в 13:24
Lenta.ru

Стало известно об обстановке на «закрытой» западной границе Белоруссии

Lenta.ru02:57
ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
Известия

Источник пояснил слова Лукашенко о закрытии границ Белоруссии

Известия03:08

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Украина исключила внесение особого статуса Донбасса в Конституцию

"Президент во время декабрьского саммита в Париже дал четкое понимание того, что никаких изменений в конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено", – заверил он.
Ruposters.ru04:31
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Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару во время пожара

Директор Ленинградского зоопарка спасла от пожара капибару, которая укрывалась от дождя в загоревшемся домике на территории вольера для летнего содержания животных, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.
РИА Новости03:54
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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости03:46
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Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров

Польские читатели прокомментировали статью Wirtualna Polska, посвященную решению Варшавы подать запрос на арест трех российских диспетчеров по делу о крушении польского Ту-154 в Смоленске, отметив абсурдность этой идеи.
РИА Новости23:17
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Диета и дрессировка не смогли замедлить старение собак

Дурга Чапагейн (Durga Chapagain) из Венского университета ветеринарной медицины и Лиза Дж. Уоллис (Lisa J. Wallis) из Ливерпульского университета описали изменения поведения и когнитивных способностей у домашних собак в процессе старения в зависимости от питания и режима дрессировки.
N+104:16

Дом правительства в Москве реконструируют более чем за 5 млрд рублей

Объемы финансирования на 2021 год не сообщаются, но общая стоимость проектирования и поэтапной реконструкции Белого дома составит 5,27 млрд руб. Сумма в 1 млрд, запланированная на эти цели в 2020 году, из-за пандемии была переведен в резервный фонд правительства для финансирования антикризисных мер и борьбы с распространением коронавируса.
Интерфакс02:54
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МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости02:31
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