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РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Российские дипломаты намерены потребовать от США раъясненний

Телеканал сообщил, что Вашингтон поддерживает деятельность "украинских подразделений в Крыму", а якобы существующая российская программа выплат афганским талибам (террористическая организация "Талибан", запрещена в РФ) за убийства американских военных, о чем писали СМИ, является ответом на поддержку деятельности украинских террористов.
Интерфакс21:39

Минэкономразвития ожидает укрепления рубля к концу года

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен из-за повышенной оценки рисков инвесторами, и ожидает возвращения национальной валюты к фундаментально обоснованному уровню в конце этого - начале следующего года.
Российская газета16 сентября в 08:49
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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