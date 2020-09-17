Смотрите также

Стоимость PlayStation 5 взлетела до $2000 в США

«СКА» обыграл на выезде «Спартак» и одержал пятую победу

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II

Следы жизни на Марсе могли быть уничтожены кислотой

Анонсирована новая игра по вселенной «Гарри Поттера»

Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в ряде регионов РФ

Песков прокомментировал слухи о новых ограничениях из-за коронавируса

Оперная певица Анна Нетребко госпитализирована с коронавирусом

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

В Шри-Ланке на горе нашли петроглифы эпохи Неолита

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Лукашенко заявил, что США десять лет готовили события в Белоруссии

Лукашенко назвал Тихановскую «белорусской Гуаидихой»

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Европарламент принял резолюцию по ситуации с Навальным

Белгородский губернатор решил уйти в отставку после 27 лет работы

Кремль ответил на планы Польши арестовать российских диспетчеров

«Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» и покинуло Лигу Европы

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 млн

Минобрнауки изменило правила приема студентов в вузы

СКР заявил о признании Тесака в совершении убийств с 19 лет

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%