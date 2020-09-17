Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей
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Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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