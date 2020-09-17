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РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Европарламент не признает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

В тексте документа говорится, что Европарламент отказывается признавать итоги президентских выборов в Белоруссии и не считает Александра Лукашенко легитимным главой государства.
Газета.Ruвчера в 08:57
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой кредитного качества банковских клиентов на основе своих данных о пользователях, сообщили РБК два источника на финансовом рынке: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены.
РБК20:00

Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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