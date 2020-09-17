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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев официально вступил в должность губернатора региона, сообщил на втором заседании 33-й сессии законодательного собрания председатель регионального парламента Александр Ведерников.
Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области
РИА Новости22:59

ЦБ зафиксировал рекордный объем переводов из России почти за два года

Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж $490 млн, что выше показателей марта и апреля на 18,6 и 62,2% соответственно, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%).
РБК23:00

На американском сегменте МКС произошла утечка аммиака

«Незначительная утечка аммиака на американском сегменте МКС не влияет на безопасность станции и экипажа, и никак не влияет на российский сегмент МКС»,— сообщил представитель «Роскосмоса» «РИА Новости».
Коммерсантъ18:55
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
4,7K

В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

Уроженцы Дагестана, помывшие ботинки в часовне в Калининграде, признали свою вину и готовы публично принести извинения, сообщил РИА Новости представитель республиканского Министерства по национальной политике и делам религий.
РИА Новостивчера в 10:45
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
3,9K