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РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
Новая газета

Лукашенко объявил о закрытии границ с Польшей и Литвой и об усилении границы с Украиной

Новая газетавчера в 13:24
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC

Посольство России в Вашингтоне потребовало у властей США объяснений по поводу репортажа телеканала Эн-Би-Си, в котором упоминается поддержка со стороны Штатами "украинских подразделений" в Крыму.
Посольство РФ потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Вести.Ru00:55
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Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии

17 сентября Европарламент принял резолюцию по Белоруссии, в которой не признал Александра Лукашенко легитимным президентом и требует введения санкций против Минска и граждан России, "поддерживавших Лукашенко".
МонаВиставчера в 11:33
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В Дагестане заявили, что помывшие обувь в храме военные признали вину

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РИА Новостивчера в 10:45
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КПП на литовско-белорусской границе работают без изменения, пишут СМИ

Контрольно-пропускные пункты на границе Литвы и Белоруссии работают без изменений, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление командующего Службы охраны государственной границы (VSAT) Рустамаса Любаеваса литовским СМИ.
Sputnik Литва01:40

Цена нефти WTI поднялась выше $40 за баррель впервые с 4 сентября

Рост мировых цен на нефть ускорился к вечеру среды более чем до 4%, а стоимость американской нефти WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 4 сентября, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ16 сентября в 12:29
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АМИТЕЛвчера в 11:44
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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Бердыев, Бувач и Парфенов претендуют на пост главного тренера «Динамо»

Среди претендентов на пост главного тренера называют трех кандидатов — экс-тренера "Рубина" Курбана Бердыева, спортивного директора "Динамо" Желько Бувача и бывшего тренера "Урала" Дмитрия Парфенова.
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