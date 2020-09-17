Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15%

23 июня президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку налога на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.