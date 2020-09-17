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РИА Новости
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24
ТК Звезда

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

ТК Звездавчера в 13:21
Телеканал 360°

Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей, а с Украиной — «усилит»

Телеканал 360°вчера в 13:21

Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
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Депутат Лебедев считает, что в вылете «Динамо» виноваты проблемы в российском футболе

Депутат Госдумы России Игорь Лебедев прокомментировал поражение московского «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы с тбилисским «Локомотивом» (1:2).
RT на русском17:00

Карелин досрочно сложит полномочия в Госдуме и поедет в Сибирь

Политика избрали в парламент Новосибирской области Депутат Госдумы России и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин написал заявление о сложении полномочий члена нижней палаты парламента.
АМИТЕЛвчера в 11:44
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В Госдуме потребовали аннулировать водительские права Ефремова

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков потребовал признать недействительными водительские права осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, поскольку тот страдает хроническим алкоголизмом и не мог законным путем получить медицинскую справку.
Ведомостивчера в 15:52
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