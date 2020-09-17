Сервера Disintegration отключат через 5 месяцев после выхода

Отключение будет поэтапным: сегодня отключат внутриигровой магазин, а к 17 ноября полностью выключат сервера — после этого сыграть в сетевой режим гибрида тактики и шутера не получится.