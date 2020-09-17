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РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Белорусской армии придется усилить государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что не знает, что "выбросят" западные партнеры дальше.В источнике
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Газета.Ru

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

Газета.Ru17:13
Интерфакс

Лукашенко закрыл границу Белоруссии с Западом

Интерфаксвчера в 13:38
РИА Новости

Лукашенко сообщил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РИА Новостивчера в 16:09
Lenta.ru

Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны

Lenta.ruвчера в 15:38
ТАСС

В Польше заявили, что движение на границе с Белоруссией осуществляется в нормальном режиме

ТАССвчера в 16:45
РБК

Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей

РБКвчера в 13:33
RT на русском

Лукашенко объявил о закрытии границы с Литвой и Польшей

RT на русскомвчера в 13:24

Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака

В качестве вещественного доказательства на изучение экспертам-криминалистам была отправлена вторая прощальная записка Максима Марцинкевича, чье тело было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО.
Раскрыто содержание второй прощальной записки погибшего в СИЗО Тесака
Дни.рувчера в 03:59
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Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБКвчера в 06:54
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Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.
RT на русскомвчера в 12:03
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Президент Абхазии потребовал сократить затраты на экспорт цитрусовых

Сообщается, что президент поручил главе минэкономики Кристине Озган и министру сельского хозяйства Беслану Джопуа подготовить предложения по этому вопросу в течение двух недель.
ИА Красная Веснавчера в 14:35