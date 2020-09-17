Лавров рассказал о словах Керри в 2014 году про референдум в Крыму

Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США, в 2014 году заявлял, что все понимают, что Крым является российским, и предлагал провести ещё один референдум о воссоединении полуострова с Россией.