Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

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