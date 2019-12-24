Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Космос
Корабль Starliner совершил посадку
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Происшествия
Тело связанной женщины с пакетом на голове нашли на улице в Москве
Тело 52-летней женщины, у которой были связаны руки и ноги, а на голове — пакет было обнаружено возле мусорки в Басманном районе.
Политика
Трамп заявил о подписании торговой сделки на церемонии с Си Цзиньпином
Торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином уже готово и будет подписано на церемонии вместе с председателем КНР Си Цзиньпином.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Спорт
РУСАДА оспорит решение WADA о санкциях против России
19 декабря пятеро из семи членов наблюдательного совета РУСАДА проголосовали за несогласие с решением исполкома WADA, который наложил на Российское антидопинговое агентство санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Армия и оружие
Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск
Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
Общество
В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника
У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
Политика
Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
Происшествия
Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене
В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Общество
Чиновников хотят пересадить на такси
Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.
Технологии
МТС представит умную колонку в начале 2020 года
Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
Экономика
Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США
Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла российская пианистка
Экономика
Самозанятые заплатили в бюджет более миллиарда рублей налогов
В декабре президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий налог для самозанятых еще на 19 российских регионов.
Политика
Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Культура
Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова
Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».