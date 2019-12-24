Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы
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Мой Брянск11:15

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Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Интерфакс07:30

Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли

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ТАСС07:34

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Телеканал 360°09:59

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News.ru06:58

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Rambler News Service06:26
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Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусь06:55
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Александр Григорьевич Лукашенко
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