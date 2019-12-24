Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянск11:15
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:18, Ашберн
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Армия и оружие
Боевые возможности ВС за год выросли на 14%, заявил Шойгу
Боевые возможности Вооруженных сил РФ по итогам этого года выросли на 14%, заявил на заседании итоговой коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Футбол
Клопп: мне очень нравится Анчелотти… нравился
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном», который возглавил Карло Анчелотти.
Политика
Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции
Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Шоу-бизнес
Галкин прокомментировал слухи о своей гомосексуальности
Что касается супруги Галкина Аллы Пугачевой, то ее слухи о муже не смущают.
Кино
Продюсер «Ведьмака» рассказала о втором сезоне сериала
Лорен Хиссрич пообещала более "сфокусированную историю". Продюсер "Ведьмака" Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне сериала.
Политика
Донбасс и Киев согласовали условия обмена пленными
Донбасс и Киев согласовали условия по обмену пленными, который пройдет по формуле «всех на всех», передает ОТР.
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Политика
Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год
Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Общество
В Минфине предложили использовать такси для передвижения чиновников
Министерство финансов России подготовило предложения об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников.
Здоровье
В России изменят правила посещения пациентов в больницах
«Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.
Автоспорт
В Ferrari объявили о продлении контракта с Леклером
Новый контракт Леклера рассчитан до конца 2024 года.
Политика
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Экономика
Минстрой с 2020 года нарастит объемы расселяемого жилья
Ранее Якушев сообщал о том, что федеральный бюджет направит более 500 миллиардов рублей на реализацию программы расселения людей из аварийного фонда субъектов России, по планам в общей сложности к 2024 году будут расселены 660 тысяч человек и ликвидировано 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль город Джарджаназ в Идлибе
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Истребитель Су-57 упал в тайге в Хабаровском крае.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.