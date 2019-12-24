с чего всё началось

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Политика Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.

Футбол Клопп: мне очень нравится Анчелотти… нравился Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го раунда Кубка Англии с «Эвертоном», который возглавил Карло Анчелотти.

Политика Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции Александр Лукашенко рассказал об упущенных возможностях в интеграции Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору российской радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову.

Политика Путин назвал приоритеты работы законодателей на 2020 год Российский президент Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что приоритетом их работы на следующий год должны стать улучшение бизнес-климата в РФ и создание действенных инструментов для защиты инвестиций, сообщает "Интерфакс".

Политика «Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом» НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Здоровье В России изменят правила посещения пациентов в больницах «Руководство медучреждения должно выделить специальные места для посещения пациентов — палату, зал, коридор или другое помещение с комфортными условиями», — цитирует «Российская газета» директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларису Попович.

Экономика Минстрой с 2020 года нарастит объемы расселяемого жилья Ранее Якушев сообщал о том, что федеральный бюджет направит более 500 миллиардов рублей на реализацию программы расселения людей из аварийного фонда субъектов России, по планам в общей сложности к 2024 году будут расселены 660 тысяч человек и ликвидировано 12 миллионов "квадратов" аварийного жилья.

Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.