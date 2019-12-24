Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Лукашенко: Россия отказывается продавать Белоруссии газ за рубли

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ПРАЙМ07:49

Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле

Rambler News Service06:26
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Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусь06:55
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Александр Григорьевич Лукашенко
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