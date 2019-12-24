Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпром" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Футбол
Мариу поделился мнением о перспективах Миранчука в Серии А
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.
Политика
Путин: Сталин не запятнал себя прямым общением с Гитлером
Российский президен Владимир Путин на встрече с законодателями заявил, что Иосиф Сталин не запятнал себя прямым общением с Адольфом Гитлером, в отличие от некоторых европейских лидеров.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.
Финансы
Индекс МосБиржи и рубль обновляют максимумы
Индекс МосБиржи, который передвинул рекордные максимумы, немного не дотянув до отметки 3040, слегка отступил и торгуется с понижением на 0.13%.
Общество
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии.
Авто
В ноябре автопроизводство в Петербурге сократилось на 17%
С начала года расположенные в Петербурге заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 337,8 тысяч легковых автомобилей — на 2% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщает агентство Auto-Dealer-СПб.
Политика
Оператор «Северного потока-2» объявил о продолжении работ
Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
Футбол
Смолов показал многомиллионное предложение от китайцев и комнату в Саратове
Во время интервью спортсмен показал распечатку многомиллионного предложения от китайского клуба.
Космос
Солнечный зонд Паркер готовится для второго маневра у Венеры
Кино
Джеки Чан едва не погиб на съемках фильма
Легендарный актер, каскадер и режиссер Джеки Чан чуть было не утонул во время съемок нового боевика.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Политика
Володин проводит встречу с Медведчуком
Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.
Происшествия
В Клинцах мужчина застрелил женщину
По неподтвержденной информации мужчина застрелил женщину и выстрелил в себя.
Происшествия
В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове
"По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.
Общество
В Пулково с 1 января введут режим открытого неба
В Пулково с 1 января 2020 года будет введён режим открытого неба. На данный момент утверждён перечень из 30 стран.
Культура
Владимир Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны
О причастности Мединского к возвращению "Эпидемии" на экраны сообщает "Медуза" со ссылкой на источники внутри ведомства и канала ТНТ.
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток
Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Космос
Космический корабль Starliner приземлился после нестыковки с МКС
Маск пожелал Boeing удачи после провала Starliner Напомним, 20 декабря во время полета космического корабля Starliner компании Boeing, запущенного совместно с NASA, произошел сбой из-за ошибки в системе отсчета времени.
Экономика
Украина оценила доход от транзита газа из России за пять лет
В 2019 году стоимость прокачки российского газа через Украину составляет $2,61 за тысячу кубометров на 100 км. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил во вторник, что Украина может получить от транзита российского газа в следующем году порядка $2 млрд.
Спорт
РУСАДА официально уведомит WADA о несогласии с решением по России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено 27 декабря передать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное уведомление о несогласии с решением исполнительного комитета организации от 9 декабря.