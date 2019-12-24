Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянск11:15
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Общество
Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
Общество
Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.
Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Происшествия
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском
Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Энергетика
ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ
В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену
Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Кино
По роману Стивена Кинга «Кэрри» снимут сериал
Как передает Deadline, дебютный роман Стивена Кинга «Кэрри» получит очередную экранизацию — на этот раз в форме мини-сериала.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Шоу-бизнес
Галкин признался, что детей первой захотела Пугачева
По словам Максима Галкина, стать родителями предложила ему Алла Пугачева.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера экс-посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Происшествия
В Кемерове ищут родителей оставленной в ТЦ трехлетней девочки
Кемеровские полицейские просят жителей города помочь установить личность девочки и всех, кто ее узнал или располагает информацией о ее родителях, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного — 102).
Технологии
Huawei работает над аналогами приложений Google
Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
Армия и оружие
Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей
Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Общество
Матвиенко предложила бесплатно давать жилье многодетным семьям
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поделилась с журналистами своим видением того, как государство должно обеспечивать многодетных россиян жильем.
Шоу-бизнес
Симоньян рассказала об обещанной пуле и любви с Кеосаяном
Накануне в "Судьбе человека" у Бориса Корчевникова был режиссер Тигран Кеосаян.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Шоу-бизнес
Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Общество
Пенсионный Фонд рассказал о январских выплатах пенсий
Напомним, в 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Происшествия
Бойца ММА избили в Москве на глазах его девушки
Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
Происшествия
Суд отменил продление домашнего ареста для экс-губернатора Хабаровска
Решение о продлении срока домашнего ареста бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву отменил Московский городской суд, 24 декабря сообщает пресс-служба суда.