с чего всё началось

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Общество Мантуров раскрыл сроки начала серийного производства Aurus Komendant Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что серийное производство российского внедорожника Aurus Komendant начнется в 2020 году.

Кино Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.

Энергетика ЛУКОЙЛ не заинтересован в Антипинском НПЗ В конце октября компания купила четыре участка в Оренбургской области за 6,2 млрд руб. Как писал "Ъ" 26 ноября, основными собственниками НПЗ могут быть бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Владимир Субботин и однокурсник президента РФ Владимира Путина Ильгам Рагимов, также ранее работавший в структуре ЛУКОЙЛа в Азербайджане.

Шоу-бизнес Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.

Происшествия В Кемерове ищут родителей оставленной в ТЦ трехлетней девочки Кемеровские полицейские просят жителей города помочь установить личность девочки и всех, кто ее узнал или располагает информацией о ее родителях, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 (с мобильного — 102).

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

Технологии МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).

Общество Матвиенко предложила бесплатно давать жилье многодетным семьям Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко поделилась с журналистами своим видением того, как государство должно обеспечивать многодетных россиян жильем.

Общество Пенсионный Фонд рассказал о январских выплатах пенсий Напомним, в 2019 года фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,05%, что позволило увеличить выплаты сверх уровня инфляции.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.