Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 06:45, Ашберн
Политика
Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю
Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.
Политика
Правозащитник из Екатеринбурга попросил завести дело на Путина по статье о криминальных авторитетах
Статью, по которой юрист требует привлечь Путина, предложил сам президент.
Армия и оружие
Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Культура
Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США
Актер Кевин Спейси опубликовал на YouTube рождественский видеоролик, в котором примерил образ своего персонажа из сериала "Карточный домик" — президента США Фрэнка Андервуда.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Происшествия
Из-за массового ДТП на «Скандинавии» запустили реверсивное движение
Как передает ФКУ Упрдор "Северо-Запад", из-за ДТП на дороге было организовано реверсивное движение транспорта.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Общество
Синоптик предупредил о новой волне тепла в новогоднюю ночь в Москве
Новогодняя ночь в столице будет теплой, сообщил агентству "Москва" замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Футбол
Роналду сменил имидж и сделал подарок стилисту
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Общество
Работу аэропортов обвалил тест «суверенного рунета»
С тестированием «суверенного рунета» может быть связан масштабный сбой в работе интернета, который парализовал работу нескольких российских аэропортов и авиакомпаний.
Происшествия
В Великом Новгороде полиция отказалась искать пропавшего подростка
В Следственном комитете сообщили что в городе Великий Новгород представители полиции отказались в помощи матери найти её пропавшего подростка.
Гаджеты
У Xiaomi есть новые наушники с функцией шумоподавления
Отчеты аналитиков подтверждают, что беспроводные наушники продолжают набирать популярность по мере того, как производители смартфонов постепенно отказываются от разъема 3,5 мм в новых моделях.
Космос
Российские ученые нашли у Вселенной границы
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Политика
Пресс-секретарь Горбачева опроверг утверждения японских СМИ о его словах по поводу Курил
Утверждения японской стороны Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Kyodo, Горбачев якобы сделал указанное заявление в ходе длительной беседы с посетившим Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ.
Происшествия
На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом
В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Политика
Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.