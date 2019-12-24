с чего всё началось

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Политика Путин обвинил Европарламент в попытках извратить историю Президент России Владимир Путин заявил, что в некоторых соседних странах, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю и придумать невероятный сценарий развития ситуации в период Второй мировой войны, примером тому служит и недавняя резолюция Европарламента на эту тему.

Армия и оружие Российский ракетный крейсер «Маршал Устинов» вошел в Черное море Ракетный крейсер «Маршал Устинов» в сопровождении большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения вышел из главной базы Северного флота – Североморска – 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Культура Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США Актер Кевин Спейси опубликовал на YouTube рождественский видеоролик, в котором примерил образ своего персонажа из сериала "Карточный домик" — президента США Фрэнка Андервуда.

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Происшествия В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.

Биатлон Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU На официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР) был опубликован список биатлонистов, которые будут защищать честь России на январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

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Общество Работу аэропортов обвалил тест «суверенного рунета» С тестированием «суверенного рунета» может быть связан масштабный сбой в работе интернета, который парализовал работу нескольких российских аэропортов и авиакомпаний.

Происшествия В Великом Новгороде полиция отказалась искать пропавшего подростка В Следственном комитете сообщили что в городе Великий Новгород представители полиции отказались в помощи матери найти её пропавшего подростка.

Гаджеты У Xiaomi есть новые наушники с функцией шумоподавления Отчеты аналитиков подтверждают, что беспроводные наушники продолжают набирать популярность по мере того, как производители смартфонов постепенно отказываются от разъема 3,5 мм в новых моделях.

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

Политика Пресс-секретарь Горбачева опроверг утверждения японских СМИ о его словах по поводу Курил Утверждения японской стороны Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Kyodo, Горбачев якобы сделал указанное заявление в ходе длительной беседы с посетившим Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ.