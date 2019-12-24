Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
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Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Происшествия
Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
Общество
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
На заседании в среду правительство рассматривало, в том числе, план приватизации на 2020-2022 годы.
Происшествия
В массовом ДТП на «Скандинавии» погиб один человек
Сегодня утром в Выборгском районе Петербурга на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек.
Общество
Пенсионерка расцеловала проехавший по Крымскому мосту поезд
Пожилая женщина расцеловала вагон первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь, который проехал по Крымскому железнодорожному мосту через Керченский пролив.
Политика
В Кремле прокомментировали данные о призванном в армию сотруднике ФБК
В Кремле видели сообщения СМИ о якобы принудительной отправке сотрудника Фонда борьбы с коррупцией в армию и считают, что если он уклонялся от службы, то все было сделано в рамках закона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Политика
Путин призвал улучшить «структуру и качество» экономики России
Российская экономика имеет недостаточные темпы роста.
Политика
Россия возобновит переговоры с США по проекту окололунной станции
До последнего времени не было ясно, будет ли Россия участвовать в американском проекте или же попытается создать свою национальную станцию.
Экономика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Футбол
FourFourTwo представил 10 лучших матчей десятилетия
Издание FourFourTwo назвало 10 лучших матчей последнего десятилетия.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Общество
Медведев утвердил новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил проведения экзамена для получения водительских прав.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Космос
Японский спутник попал в Книгу рекордов Гиннесса
Японский космический аппарат Super Low Altitude Test Satellite или «Цубамэ» совершил полет на сверхнизкой орбите, на высоте 167,4 километра над поверхностью Земли, и стал самым низколетящим спутником планеты.
Шоу-бизнес
Продюсер Фадеев раскритиковал Наргиз и сравнил ее с Шариковым
Помимо прочего, Фадеев сравнил Наргиз с персонажем «Собачьего сердца» Шариковым, подчеркнув, что зарабатывает на жизнь она именно в России.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Происшествия
Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Фигурное катание
Туктамышева не заявила четверной тулуп в произвольной программе
Елизавета Туктамышева не стала заявлять четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Гаджеты
IPhone 8 признан самым опасным для здоровья смартфоном
Как сообщает Evo-rus.com, корейские и американские производители телефонов Samsung и Apple признаны очень опасными для здоровья.
Авто
Русский Tesla Cybertruck выставили на продажу за 666 666 рублей
На портале Auto.ru появилось объявление о продаже самодельного пикапа Tesla Cybertruck на базе ВАЗ-2109.
Хоккей
«Амур» одержал третью победу подряд, обыграв «Торпедо»
Футбол
Гендиректор «Зенита» Медведев встретился с фанатами клуба после скандала с Дзюбой
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев накануне встретился с активными болельщиками петербургской команды.