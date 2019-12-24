с чего всё началось

Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России.

Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

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