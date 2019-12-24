Экономика
RT на русскомЛукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» назвал причины, по которым Белоруссия является ценным партнёром для России.
Читать в источнике
Оценить94
с чего всё началось
Неоднократные призывы Белоруссии к РФ о продаже природного газа за российские рубли остаются без ответа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы».Мой Брянсквчера в 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле
Rambler News Serviceвчера в 06:26
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:13, Ашберн
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Происшествия
СК сообщил о еще трех подозреваемых в деле о коррупции в ФТС
Следственный комитет России направил в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте еще трех подозреваемых в причастности к делу о злоупотреблениях должностными полномочиями в Федеральной таможенной службе (ФТС), сообщает ТАСС в среду, 25 декабря.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Общество
Истребитель Т-50 разбился в Хабаровском крае
В Хабаровском крае разбился истребитель Т-50, сообщает РИА Новости во вторник, 24 декабря, со ссылкой на представителя силовых структур.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин допустил изменения Конституции
Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, необходимые для создания единой системы публичной власти, передает ТАСС.
Армия и оружие
Как Россия отрезвит НАТО в случае опасных шагов, раскрыл Вассерман
Известный политический эксперт и публицист Анатолий Вассерман раскрыл, как в российском руководстве могут заставить государства НАТО пожалеть о своих действиях.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy S20 вместо Galaxy S11
Флагманский смартфон Galaxy S11, который южнокорейский технологический гигант Samsung должен представить в начале 2020-го года, сменил название на Galaxy S20.
Происшествия
СМИ: организатор патриотических игр три дня насиловал 12-летнюю пропавшую девочку
В Москве поймали педофила, который в течение трех суток насиловал 12-летнюю девочку, с которой познакомился в соцсети.
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Общество
В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Транспорт
Основные работы по строительству станции МЦД Остафьево завершены
Общество
В Роструде объяснили порядок выплаты зарплаты за январь
Согласно статье 112 Трудового кодекса России, отдых в нерабочие праздничные дни не является основанием для снижения зарплаты работникам.
Общество
Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей
В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
Происшествия
Банкиру Бажанову не помог статус ФСБ. Не найдя понимания в одном следствии, ЦБ нашел поддержку в другом
Столько же прокуратура Петербурга заворачивала процесс. Думали, банкира патронирует ФСБ, а Центробанк пошел в обход.
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Общество
В «Современнике» рассказали об остающейся в больнице Волчек
Состояние художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек не изменилось, передает "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря театра Елены Волковой.
Политика
Лукашенко не подпишет 31-ю карту интеграции с Россией
Например, президент повторяет, что «31-я карта» (единая валюта и наднациональные органы) – якобы за скобками интеграции, и это согласовано с Путиным.
Футбол
Милевский завёл видеоблог в YouTube. В первом выпуске он с Алиевым пошёл в клуб
Нападающий брестского «Динамо» создал канал на YouTube, на котором опубликовал первый ролик.
Армия и оружие
Немецкое СМИ уличило НАТО в «репетиции» наступления на Россию
Учения НАТО "Защитник Европы — 2020" станут самой масштабной переброской американских войск на европейский континент за последние 25 лет, пишет Junge Welt.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».