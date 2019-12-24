Экономика
ИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли
Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Экономика
Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Кино
Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ
"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Продюсер назвал гонорары российских звезд за корпоративы
Морозов добавил, что среди певиц востребована Лолита, которая получает за выступление на корпоративе около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей), Полина Гагарина, которая получает 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей).
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике
Авто
Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России
Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.
Здоровье
Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией
Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
Космос
Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку
Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Происшествия
При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки
Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
Гаджеты
Глава OnePlus назвал самую красивую линейку смартфонов
Глава компании OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны линейки.
Политика
Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
Общество
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии
Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Елену Летучую «обманутой женой»
В передаче приняла участие Асмик Вайе Рейтор, бывшая жена мужа ведущей — Юрия Анашенкова.
Авто
Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
Происшествия
В Норильске задержали главу прокуратуры, сообщил источник
Силовики задержали исполняющего обязанности прокурора Норильска Хаважа Гутаева, подозреваемого в получении взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Гаджеты
В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka
В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании.
Происшествия
СМИ узнали содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
Авто
Автомобили марки Lexus признаны самыми надежными
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Космос
Ракета «Союз» вывела европейский телескоп CHEOPS в космос
Ракета-носитель «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат» вывела на орбите телескоп Европейского космического агентства CHEOPS.
Общество
Правительство утвердило новые правила экзамена на водительские права
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.