Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Экономика Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Кино Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ "Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Продюсер назвал гонорары российских звезд за корпоративы Морозов добавил, что среди певиц востребована Лолита, которая получает за выступление на корпоративе около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей), Полина Гагарина, которая получает 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей).

Общество СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.

Авто Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.

Космос Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.

Происшествия При обысках у генерала ФТС Кизлыка нашли золотые слитки Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.

Политика Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.