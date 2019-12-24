Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЛукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Белоруссия хочет покупать российский газ за российские рубли, но Россия ответила отказом и берет за газ доллары, заявил "Эху Москвы" президент Александр Лукашенко. "Вот суть вашего валютного союза", - отметил он.
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Лукашенко пожаловался на отказ России продавать газ за российские рубли

Lenta.ru09:51

Лукашенко предлагает России продавать газ за рубли

ПРАЙМ07:49

Лукашенко заявил об отказе России перейти на рублевые расчеты в торговле

Rambler News Service06:26

Лукашенко рассказал об отказе Москвы продавать Минску газ за российские рубли

ТАСС07:34

Лукашенко сообщил об отказе России продавать газ за рубли

Интерфакс07:30

Лукашенко заявил о несогласии РФ продавать газ за российские рубли

News.ru06:58

Лукашенко рассказал о ценности Белоруссии для России

RT на русском07:39
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Лукашенко о торговле с Россией: Вы говорите о единой валюте, а я предлагаю: «Давайте за российские рубли будем торговать». Нет, хочется доллары

КП - Беларусь06:55
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Экономика

Силуанов объяснил причины роста реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов назвал причины роста реальных доходов россиян, сообщает ТАСС По словам Силуанова, рост доходов населения в 2019 году после снижения в прошлые году связан с повышением зарплат и пенсий, а также с замедлением инфляции.
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
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Кино

Фонд кино утвердил проекты, которые получат господдержку в РФ

"Совет Фонда кино утвердил перечень организаций кинематографии, которым будет оказана поддержка в целях производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов", - говорится в сообщении.
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Продюсер назвал гонорары российских звезд за корпоративы

Морозов добавил, что среди певиц востребована Лолита, которая получает за выступление на корпоративе около 35 тысяч долларов (почти 2,17 миллиона рублей), Полина Гагарина, которая получает 80 тысяч евро (около 5,5 миллиона рублей).
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Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Шойгу рассказал об американских РЛС в Прибалтике

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Авто

Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России

Как сообщает пресс-служба российского представительства британского концерна, все остальные модели марок Jaguar и Land Rover с 1 января 2020 года подорожают на 1,5-2,5%. Грядущее повышение цен в концерне объясняют повышением ставок утилизационного сбора.
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Специалисты назвали четыре естественных метода борьбы с гипертонией

Немецкие эксперты рассказали о четырёх эффективных способах, которые помогут бороться с гипертонией естественным путём.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, фигурант уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями Кизлык арестован судом до 22 февраля будущего года.
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Володин призвал Польшу извиниться за поддержку политики Гитлера

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Гитлер в 1938 году предлагал выслать евреев в Африку, а посол Польши в Германии Юзеф Липский согласился и предложил поставить лидеру нацистов за это памятник.
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Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
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Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

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В передаче приняла участие Асмик Вайе Рейтор, бывшая жена мужа ведущей — Юрия Анашенкова.
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Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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В сети появился список приложений для Android с новым вирусом Soraka

В магазине приложений Google Play эксперты по безопасности нашли очередное вредоносное программное обеспечение, которое обозначили названием Soraka.
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Совет директоров «Газпрома» утвердил новую дивидендную политику

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Со ссылкой на источник в следствии СМИ узнало, как провел последние часы "стрелок с Лубянки" Евгений Манюров.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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