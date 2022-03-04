RT на русскомЛукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с ПутинымПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу, 4 марта, два часа разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.RT на русскомВ ходе церемонии подписания решения республиканского референдума Лукашенко сказал, что "гибридная война" не легче ситуации на территории Украины.Газета.RuВ настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Белоруссии, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций.ТАССПрезидент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.РБКЧитать далееСвернутьРБКРБКRT на русскомЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваКП - БеларусьКомсомольская правдаКапитал страныSolenka.infoРБКЦарьградРамблерРусская ПланетаИзвестияREGNUMПодробнее о событииПрезидент Путин провел переговоры с Лукашенко по телефонуРИА Новости07:15Лукашенко сообщил о двухчасовом разговоре с Путиным о гибридной войнеРБК05:53Лукашенко заявил, что 2 часа говорил с ПутинымГазета.Ru05:39Лукашенко сообщил, что два часа разговаривал с ПутинымТАСС05:41Путин провел телефонный разговор с ЛукашенкоОбщественная служба новостей06:20Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с ПутинымRT на русском05:05Президент Белоруссии Лукашенко провел двухчасовой разговор с российским лидером ПутинымLenta.ru04:45Показать ещёОценить401Поделиться