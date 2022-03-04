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Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу, 4 марта, два часа разговаривал с российским лидером Владимиром Путиным.
RT на русском
В ходе церемонии подписания решения республиканского референдума Лукашенко сказал, что "гибридная война" не легче ситуации на территории Украины.
Газета.Ru
В настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Белоруссии, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций.
ТАСС
Президент России 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине.
РБК

Подробнее о событии

Президент Путин провел переговоры с Лукашенко по телефону
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Лукашенко сообщил о двухчасовом разговоре с Путиным о гибридной войне
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Лукашенко заявил, что 2 часа говорил с Путиным
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Лукашенко сообщил, что два часа разговаривал с Путиным
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Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
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Лукашенко сообщил, что провёл 4 марта двухчасовой разговор с Путиным
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Президент Белоруссии Лукашенко провел двухчасовой разговор с российским лидером Путиным
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