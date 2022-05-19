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Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400

О том, что Россия окажет республике помощь в разработке ракетного оружия, белорусский президент заявил 10 мая.
РБК
Лукашенко отметил, что в Белоруссии сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.
Интерфакс
В феврале господин Лукашенко сказал, что хотел бы разместить на белорусской территории российские «Искандеры» и «пару дивизионов» С-400.
Коммерсантъ
В начале февраля российское Минобороны сообщало, что боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
РБК

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Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400
РБКвчера в 13:08
Лукашенко заявил, что Минск купил у Москвы достаточно комплексов «Искандер» и ЗРК С-400
ТАССвчера в 11:57
Лукашенко заявил, что Белоруссия купила российские «Искандеры» и С-400
Life.ruвчера в 12:12
Лукашенко рассказал о покупке у РФ комплексов «Искандер» и С-400
Известиявчера в 12:05
Лукашенко: Минск купил у Москвы «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400
РИА Новостивчера в 12:17
Президент Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400
Lenta.ruвчера в 11:40
Лукашенко: Минск купил у России «нужное количество» С-400 и «Искандеров»
Московский Комсомолецвчера в 11:36

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