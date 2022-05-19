РБКЛукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400О том, что Россия окажет республике помощь в разработке ракетного оружия, белорусский президент заявил 10 мая.РБКЛукашенко отметил, что в Белоруссии сохранили и развивают промышленную базу, производят многие виды продукции, в том числе в сфере военно-промышленного комплекса.ИнтерфаксВ феврале господин Лукашенко сказал, что хотел бы разместить на белорусской территории российские «Искандеры» и «пару дивизионов» С-400.КоммерсантъВ начале февраля российское Минобороны сообщало, что боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.РБКЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМоя Москва.онлайнМой БрянскРБКРоссийская газетаНТВОбщественная служба новостейИзвестияПрофильИА Красная ВеснаЦарьградRT на русскомАбзацРЕН ТВВоенное обозрениеЦентральная Служба НовостейГазета.RuКомсомольская правдаФАНLife.ruВечерняя МоскваПодробнее о событииЛукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400РБКвчера в 13:08Лукашенко заявил, что Минск купил у Москвы достаточно комплексов «Искандер» и ЗРК С-400ТАССвчера в 11:57Лукашенко заявил, что Белоруссия купила российские «Искандеры» и С-400Life.ruвчера в 12:12Лукашенко рассказал о покупке у РФ комплексов «Искандер» и С-400Известиявчера в 12:05Лукашенко: Минск купил у Москвы «нужное количество» комплексов «Искандер» и С-400РИА Новостивчера в 12:17Президент Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400Lenta.ruвчера в 11:40Лукашенко: Минск купил у России «нужное количество» С-400 и «Искандеров»Московский Комсомолецвчера в 11:36Показать ещёОценить517Поделиться