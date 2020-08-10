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РБК
РБК

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги выборов президента

ЦИК Белоруссии огласил предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии, передает БелТА. По официальной информации лидирует президент Александр Лукашенко, который заручился поддержкой 80,23% избирателей.В источнике
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РИА Новости

ЦИК огласил предварительные итоги выборов президента Белоруссии

РИА Новости02:22
Life.ru

ЦИК Белоруссии озвучила новые предварительные итоги президентских выборов. У Лукашенко более 80% голосов

Life.ruвчера в 15:34
Интерфакс

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

Интерфакс02:24
Известия

Лукашенко предварительно лидирует на выборах в Белоруссии

Известия02:06
Московский Комсомолец

ЦИК: Тихановская набирает 9,9%

Московский Комсомолец02:32
Телеканал 360°

Лукашенко — 81%, Тихановская — 8%. Новые данные ЦИК Белоруссии

Телеканал 360°вчера в 15:52
ТАСС

Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии с 80,23%. Тихановская набирает 9,9%

ТАСС02:31

Трамп подписал указ о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, которым предусмотрено установление запрета на проведение сделок с китайским интернет-гигантом Tencent и его дочерними компаниями, касающихся социальной сети WeChat, которой он владеет.
Трамп подписал указ о запрете TikTok в США
Страна Советов on-line8 августа в 12:10
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Спрогнозирована ситуация с коронавирусом после открытия школ в России

Иммунолог, директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян ранее предупредил, что осенью жители страны могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19 из-за активизации вирусов гриппа, парагриппа и других типов коронавируса.
Lenta.ru01:58
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 7 месяцев составило 43,7%

Расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за семь месяцев 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленных уточненной бюджетной росписью ассигнований в размере 2,168 трлн рублей.
ТАСС02:04