Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ. Он воспринимается как пророссийский политик, даже при всех "но", а также как строитель стабильной развивающейся экономики. Однако молодежь считает "батьку" политическим анахронизмом.
Читать в источнике
Комментировать419
с чего всё началось

«Задача нового правительства — добиться перемен не на словах»

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

РБК00:27

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного иностранного политика в России

URA.Ruвчера в 22:27

СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Lenta.ruвчера в 22:57

Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Российская газета00:00

Лукашенко назвали самым популярным иностранным политиком у россиян

РИА Новостивчера в 21:32

Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

Известиявчера в 19:41
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Армия и оружие

В СНБО Украины вернулись к сценарию возвращения Донбасса силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о том, что в Киеве не отказались от сценария, при котором возвращение отдельных районов Донбасса под контроль правительства произойдет в результате проведения военной операции.
Ридус 20 января в 13:11
Политика

Объявлен новый состав правительства РФ

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков.
Эхо Москвы вчера в 12:00
Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Газета.Ru вчера в 10:25
Игры

Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея

В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
REGNUM вчера в 10:47
Экономика

Минфин: схема выхода ЦБ из капитала Сбербанка почти доработана

Схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.
Банки.ру 02:53
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Авто

Электрический кроссовер Hycan 007 готовится к выходу

Совместное предприятие GAC и Nio запустило производство первой модели под брендом Hycan — электрического кроссовера Hycan 007.
SpeedMe вчера в 23:49
Общество

Метеорологи рассказали россиянам о погоде в феврале

Что касается Европейской части РФ, то наибольшая положительная аномалия до 4 градусов ожидается на второй неделе февраля, а в конце предстоящего месяца аномалия составит максимум 1 градус.
ФАН 01:20
Армия и оружие

На Украине предложили привлекать «широкие слои населения» к службе в ВСУ

Продолжительность срочной службы на Украине должна быть снижена, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк 21 января в интервью «Интерфакс-Украина».
REGNUM 03:02
Происшествия

На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
РИА Новости 01:31
Происшествия

В Кемерово трое рабочих упали в шахту лифта строящегося здания

РБК 02:03
Общество

Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Газета.Ru 01:33
Общество

Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей

REGNUM вчера в 04:31
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Политика

Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства

У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Известия вчера в 18:19
Политика

Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Известия 03:00
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Общество

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
Ведомости вчера в 16:10
Общество

На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
РИА Новости 01:14
Происшествия

В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы

Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
РБК вчера в 00:23
Хоккей

Панарин пропустит матч звёзд НХЛ

Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
REGNUM 00:23
Общество

Руководство бассейна в Дагестане объяснило запрет посещений для женщин

Руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан) объяснило решение закрыть для женщин бассейн тем, что в такие дни посетителей практически не было.
РИА Новости 02:03
Политика

Олег Скуфинский назначен новым главой Росреестра

Ранее Скуфинский занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.
Интерфакс 02:39
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК вчера в 08:09
Экономика

Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Ведомости 02:18
Политика

Краснов может сменить Чайку на должности генерального прокурора

Президент России Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета (СК) Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры.
Газета.Ru 20 января в 07:42
Футбол

«МЮ» предложит 30 миллионов фунтов за 16-летнего полузащитника «Бирмингема»

Сообщается, что «красные дьяволы» готовы заплатить за талант из клуба чемпионшипа 30 миллионов фунтов.
Матч ТВ 02:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное