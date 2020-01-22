Политика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком

Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось

«Задача нового правительства — добиться перемен не на словах»

Об этом в интервью «Известиям» заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров. Он рассказал о технооптимистах в России, поколении миллениалов и выборах 2024 года, а также ответил на вопросы о законе о домашнем насилии, самом популярном иностранном политике и праздновании 75-летия Победы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Назван самый популярный зарубежный политик у россиян

Известиявчера в 19:41

Назван самый популярный иностранный политик у россиян

РИА Новостивчера в 21:32

Глава ВЦИОМ назвал самого популярного иностранного политика в России

URA.Ruвчера в 22:27

ВЦИОМ назвал самого популярного у россиян зарубежного политика

РБКвчера в 23:52

Назван самый популярный у россиян зарубежный политик

Lenta.ruвчера в 22:57

СМИ: Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян

Московский Комсомолецвчера в 23:11

Россияне назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком

Российская газета00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 00:10, Ашберн
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Финляндию и вышла в финал ЮОИ

Невские Новости вчера в 11:56
Политика

Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства

Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Piter.tv вчера в 08:12
Политика

Американский журналист рассказал, как США разрушали СССР

Американский журналист упоминает и шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса, который в 1960 году нарушил воздушное пространство СССР, что, по сути, было актом войны.
URA.Ru вчера в 22:08
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Происшествия

ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв

На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 22:51
Политика

Сергей Кравцов назначен министром просвещения

Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Парламентская газета вчера в 13:03
Происшествия

Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
RT на русском вчера в 06:07
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
Здоровье

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Интерфакс вчера в 22:19
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Политика

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Культура

Мединский поддержал идею госпрограммы по походам школьников в кино

Как отметил и.о. министра, системная поддержка походов в кино школьников — «отличная идея», она «социальная, и образовательная, и бизнес-проект».
iReactor 20 января в 08:24
Шоу-бизнес

Сколько на самом деле Ксения Собчак платит за виллу на Мальдивах

Как позже посчитали журналисты, эта вилла с несколькими спальнями, винным погребом и собственным бассейном, должна обходиться Собчак в сумму от 1,5 до 1,7 млн рублей в сутки.
Paparazzi.ru вчера в 06:41
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Здоровье

В Минздраве назвали коронавирус из Китая угрозой для россиян

Коронавирус, который распространяется в Китае, — биологическая угроза для россиян, заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.
Парламентская газета вчера в 08:34
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
RT на русском 00:02
Политика

Кто вошёл в правительство Мишустина: досье на новых министров

Премьер-министр России Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав кабинета министров.
Общественная служба новостей вчера в 12:00
Авто

Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster

Ведомости вчера в 16:22
Наука

Открытие поможет создать иммунотерапию одну для всех

Открытие в области работы иммунной системы может привести к разработке нового метода лечения опухолей за счёт иммунотерапии.
MedikForum.ru вчера в 06:30
Экономика

Мигранты вывели из России триллионы рублей

С 2009-го по 2018 годы отправители вывели из России через платежные системы 141,4 миллиарда долларов (5,64 триллиона рублей).
Lenta.ru 00:01
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Интернет-пользователи из ряда стран мира, включая Россию, отмечают проблемы в работе сервиса микроблогинга Twitter.
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.
РБК вчера в 12:49
Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru вчера в 01:38
Кино

Стала известна дата выхода нового сезона сериала «Сваты»

Уже через год на экраны может выйти седьмой сезон сериала «Сваты».
Стерлеград вчера в 10:31
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс вчера в 07:45
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Гаджеты

Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
3DNews вчера в 10:29
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное