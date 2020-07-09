Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.

Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются

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