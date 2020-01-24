Общество
ИзвестияЛукашенко обвинил Россию в завышении цен на нефть
Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что разногласия с Россией вызваны тем, что Москва потребовала от Минска платить за нефть и газ по цене выше мировой. Об этом 24 января сообщило агентство БелТА.
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Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
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Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
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Общество
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Apple выступила против одинаковой зарядки для всех смартфонов
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Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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Как сообщает местный телеканал ABC 13, взрыв произошел в здании компании Watson Grinding and Manufacturing.