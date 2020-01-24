Политика

РосбалтРосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией

Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
Читать в источнике
Комментировать77

Подробнее о событии

Лукашенко связал нефтяные споры с Россией со старым правительством

РИА Новости07:43

Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Москвой связан со старым правительством РФ

Газета.Ru07:00

Лукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

RT на русском06:42

Лукашенко назвал правительство Медведева виновником конфликта из-за нефти

РБК06:50

Лукашенко возложил вину за нефтяной конфликт на правительство Медведева

Lenta.ru06:26

Лукашенко рассказал о причинах разногласий с Россией по нефти

Известия06:06

Лукашенко назвал виновного в нефтяном конфликте Минска и Москвы

REGNUM06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия

При стрельбе в Германии погибли шесть человек

По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
BFM.ru 08:35
Происшествия

Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже

Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
РБК 14:25
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

РБК 08:07
Политика

Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правильно сделал, что не поехал на форум памяти Холокоста в Израиль.
Московский Комсомолец вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»

Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Актуальные Новости 11:44
Здоровье

Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Газета.Ru 14:42
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Спорт-Экспресс 14:52
Здоровье

Названы первые признаки рака кожи

Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.
Российская газета 07:54
Происшествия

В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека

Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Российская газета 14:37
Культура

В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста

Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
ТАСС вчера в 16:20
Армия и оружие

34 пострадавших: Пентагон раскрыл урон от иранского удара по базам США

Газета.Ru 15:27
Футбол

У «Челси» появится новый титульный спонсор

Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Soccer.ru 12:11
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 08:15
Общество

Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай

Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Коммерсантъ 14:41
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Вести.Ru 14:17
Футбол

Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА

Vprognoze.ru 12:19
Происшествия

Домашний арест отменили министру здравоохранения Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова не стал продлевать домашний арест Быковской, о котором просило следствие.
Rostov gazeta 12:53
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 06:00
Общество

Globus разрабатывает новый формат магазинов в России

Коммерсантъ 02:03
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru 12:48
Общество

Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе

Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
РИА Новости 10:19
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 07:44
Биатлон

Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
ГЛАС.RU 09:55
Происшествия

Обгоревший труп блогерши нашли в лесу под Петербургом

Взгляд.ру 08:18
Политика

Зеленский объяснил важность диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Известия 15:19
Спорт

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Интерфакс - Россия 05:47
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
RT на русском 13:23
Общество

Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды

Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Интерфакс 03:11
Общество

Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.
РБК 08:30
Происшествия

В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме

РИА Новости 05:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное