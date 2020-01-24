Политика
РосбалтЛукашенко нашел виновных в нефтяном конфликте с Россией
Лукашенко добавил, что республика на протяжении уже примерно 5 лет движется к мировой цене на нефть, и пояснил, с чем связан фактически конфликт с Россией: "со старым правительством России, которое президент (Владимир) Путин (15 января) отправил в отставку (кабинет министров Дмитрия Медведева — ред. )".
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Происшествия
При стрельбе в Германии погибли шесть человек
По сообщениям в Twitter местной полиции, стрельба произошла в кафе, погибли несколько человек, есть пострадавшие.
Происшествия
Шереметьево начало расследование после гибели кошек в багаже
Ранее пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, который летел из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его кота получили травмы во время транспортировки в столичном аэропорту и погибли.
Политика
Дуда нашел оправдание своей неявке на форум в Израиль
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что правильно сделал, что не поехал на форум памяти Холокоста в Израиль.
Шоу-бизнес
Оксане Воеводиной после родов поставили диагноз «отек костного мозга»
Последнее обнаружило у нее протрузию, три грыжи и отек костного мозга.
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Здоровье
Названы первые признаки рака кожи
Заведующий отделением опухолей мягких тканей Московского областного онкодиспансера Денис Сидоров назвал первые признаки рака кожи.
Происшествия
В Турции жертвами землетрясения стали четыре человека
Жертвами землетрясения на востоке Турции стали по меньшей мере четыре человека.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
Футбол
У «Челси» появится новый титульный спонсор
Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Общество
Ростуризм рекомендовал операторам приостановить продажу туров в Китай
Ростуризм порекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Китай на фоне вспышки нового коронавируса.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
В номинации "Лучшая мужская роль в кино" получил награду Александр Петров за фильм "Текст", кроме того, он был номинирован в этой категории за фильм "Т-34".
Футбол
Братья Березуцкие могут вернуться в ЦСКА
Происшествия
Домашний арест отменили министру здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова не стал продлевать домашний арест Быковской, о котором просило следствие.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Биатлон
Дениз Херрман победила в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира
Первой к финишу на 6-ом этапе мирового кубка пришла биатлонистка из Германии Дениз Херрман. Она прошла дистанцию за: 41 минуту 33,4 секунды.
Политика
Зеленский объяснил важность диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.
Спорт
Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону
Вэньцзюнь победила Горячкину в ходе тай-брейка, где были сыграны четыре партии.
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию
Лидеру первого дня состязаний Алёне Косторной не хватило полбалла до мирового рекорда, Анна Щербакова заняла второе место, Александра Трусова из-за ошибки на акселе замкнула тройку сильнейших.
Общество
Собянин пообещал рекультивировать территорию около Юго-Восточной хорды
Проект строительства участка Юго-Восточной хорды получил широкий резонанс летом прошлого года, когда появились сообщения активистов-экологов о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория, которые из-за строительных работ могут быть подняты на поверхность.
Общество
Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым.