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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

При плохом состоянии экономики нельзя рассчитывать на безопасность и спокойную обстановку в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности.В источнике
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Коммерсантъ

Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики

Коммерсантъ09:22
RT на русском

Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии

RT на русском08:47
Газета.Ru

Лукашенко заявил, что договоренности с РФ положительно сказываются на экономике

Газета.Ru08:35
ТАСС

Лукашенко назвал стабильность экономики главной задачей и проблемой властей Белоруссии

ТАСС08:07
Lenta.ru

Лукашенко назвал главную задачу и проблему Белоруссии

Lenta.ru07:46
РБК

Лукашенко заявил о положительных результатах по договоренностям с Россией

РБК08:35
РИА Новости

Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

РИА Новости08:09

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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