Лукашенко связал обстановку в стране с состоянием экономики
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При плохом состоянии экономики нельзя рассчитывать на безопасность и спокойную обстановку в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с членами Совета безопасности.В источнике
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