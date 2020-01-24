Политика

RT на русскомRT на русскомЛукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства. «Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает Кремлю очередные переговоры по нефти

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