Политика
RT на русскомЛукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства. «Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
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Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Здоровье
Два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции
Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила, что в Париже и Бордо зафиксированы два случая заболевания новым типом коронавируса.
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"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Происшествия
В Турции возросло число погибших при землетрясении
Губернатор провинции Малатья на востоке Турции Айдын Баруш заявил, что число жертв сильного землетрясения в провинции увеличилось до пяти, еще 90 человек пострадали.
Происшествия
На севере Москвы столкнулись шесть машин, погиб один человек
Шесть автомобилей столкнулись на Бутырской улице на севере Москвы, один человек погиб, сообщает столичная Госавтоинспекция в Twitter.
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на ЧЕ, Щербакова — 2-я
Победительница финала Гран-при Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Политика
Зеленский рассказал о прямом диалоге с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным для того, чтобы вернуть удерживаемых в России и на Донбассе украинцев домой.
Политика
Reuters: Кипр заблокировал антироссийские санкции
Кипр блокирует введение Евросоюзом санкций против крымских чиновников. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три дипломатических источника.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры линейки Samsung Galaxy S20
До презентации Samsung остается около двух недель, но уже сейчас опубликовали официальные рендеры всей линейки Galaxy S20.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Во время рабочего визита в Палестину Владимир Путин помог офицеру палестинской армии поднять упавшую фуражку.
Политика
Украина начала виртуальный реверс газа из Польши
Глава оператора рассказал, что в январе были подписаны соглашения с операторами ГТС смежных европейских стран, что дает возможности «виртуального реверса» газа из Польши, Словакии и Венгрии, снижая затраты на обратную прокачку газа.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.
Политика
Госдеп анонсировал визит Помпео в Белоруссию и на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео в период с 29 января по 4 февраля посетит Великобританию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.
Кино
Стал известен главный герой приквела «Голодных игр»
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Единоборства
Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его поражениях
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Globus разрабатывает новый формат магазинов в России
Происшествия
Сильный взрыв произошел в Хьюстоне
Авто
Продажи новых электрокаров выросли в России в 2,5 раза
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Наука
Змеи признаны первоисточником китайского коронавируса
В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус 2019-nCoV оказался комбинацией выявленного у летучих мышей коронавируса и коронавируса неизвестного происхождения.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор приобрел облигации Минфина на 58 миллиардов рублей, что является крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.