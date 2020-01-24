Политика
RT на русскомЛукашенко связал разногласия по нефти с прежним правительством России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства. «Это связано со старым правительством России, которое президент Путин отправил в отставку», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Грефа об уходе из Сбербанка
Kremlin Pool / Globallookpress Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова главы Сбербанка Германа Грефа, который заявил, что покинет свой пост в случае изменения политики организации.
Общество
Скончалась старейший хирург РФ Алла Левушкина
На 93-м году жизни скончалась Алла Левушкина - старейший практикующий хирург России.
Общество
Самарская учительница уволилась из-за видео с танцами в ночном клубе
Учительница одной из сельских школ Самарской области уволилась после того, как в интернете появилось видео, на котором она танцует в ночном клубе.
Политика
Глава МЧС назвал поведение губернатора Чувашии неэтичным
В МЧС республики отметили, что ключи вручали начальнику городской пожарной части, который давно знаком с Игнатьевым, часто с ним встречался, в том числе на спортивных мероприятиях, и не воспринял его жест негативно.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Спорт
Горячкина проиграла Вэньцзюань в матче за шахматную корону
Россиянка Александра Горячкина в сражении за звание чемпионки мира по шахматам на тай-брейке проиграла действующей обладательнице мировой шахматной короны китаянке Цзюй Вэньцзюнь.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Польское СМИ рассказало о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Польское издание Rzeczpospolita оценило итоги Пятого Всемирного форума памяти жертв холокоста как поражение Варшавы.
Политика
Лукашенко сообщил о переговорах с США по поставкам нефти
Поиск альтернативных поставок нефти «не блеф» и не способ поднять ставки перед переговорами с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Происшествия
Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате
"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Кино
«Текст» получил премию «Золотой орел» и стал лучшим фильмом года
В этом году на статуэтку "Золотого орла" в номинации "Лучший фильм" претендовали пять картин: "Бык" Бориса Акопова, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова и "Текст" Клима Шипенко.
Здоровье
Врачи назвали 8 вредных продуктов для людей с диабетом
При диабете лучше избегать продуктов, которые насыщены быстрыми углеводами и плотным жиром.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады
Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
Шоу-бизнес
Все как было: сестра Жанны Фриске показала ее квартиру
Сестра Жанны Фриске Наталья показала кадры из ее квартиры, куда она периодически ходит делать уборку.
Общество
Лукашенко поручил дать зеленый свет производству экоупаковки
Заслушав доклады о работе предприятия, президент ознакомился и с выпускаемой продукцией.
Шоу-бизнес
Костенко снялась с голым животом на фоне икон
Пользователей Instagram заинтересовала фотография оголенного живота беременной жены футболиста Дмитрия Тарасова, сделанная на фоне икон.
Здоровье
Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России
Были сообщения о подозрении на заражение коронавирусом трех человек в России, в Санкт-Петербурге, но эта информация пока не подтвердилась.
Футбол
ЦСКА обыграл «Дандолк» в контрольном матче
Футболисты московского ЦСКА обыграли ирландский "Дандолк" в контрольном матче на сборе в Испании.
Культура
В Москве открывается выставка «Непокоренные» памяти жертв Холокоста
Выставка "Непокоренные: трагедия, героизм и сопротивление советских граждан в нацистских лагерях", приуроченная к Дню памяти жертв Холокоста, открывается в пятницу в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, сообщили организаторы выставки.
Политика
Болгария высылает двух российских дипломатов
Власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура страны ранее завела дело о шпионаже.
Здоровье
Любимые россиянами супы диетологи назвали вредными
Диетологи составили список самых вредны супов русской кухни. В него вошли и самые любимые первые блюда россиян - борщ и щи, пишет «Росбалт».
Политика
Борис Джонсон подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон торжественно подписал соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
Боливия приостанавливает дипотношения с Кубой
Боливия приостанавливает дипломатические отношения с Кубой, сообщил глава МИДа временного боливийского правительства Йерко Нуньес.
Гаджеты
Появились первые официальные изображения Samsung Galaxy S20
Изображения смартфонов Galaxy S20+, S20 и S20 Ultra опубликованы в сети.
Происшествия
При землетрясении в Турции пострадали два человека
Хоккей
Юбилейная шайба Мозякина помогла «Металлургу» обыграть «Торпедо»
На 4-й минуте матча счёт открыл капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, и эта шайба стала уже 400-й в КХЛ.
Происшествия