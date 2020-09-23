Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
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Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября. Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, на мероприятие приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций.
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