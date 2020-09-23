Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября. Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению.

С чего всё началось Как отмечается , на мероприятие приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций. RT на русском 04:35