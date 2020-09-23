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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября. Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, на мероприятие приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций.
RT на русском04:35
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Известия

В Минске опровергли секретность инаугурации Лукашенко

Известия06:29
РИА Новости

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

РИА Новости06:09
ТАСС

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

ТАСС05:03
RT на русском

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

RT на русском04:35
Коммерсантъ

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Коммерсантъ04:35
РБК

Лукашенко вступил в должность президента на закрытой церемонии

РБК04:32
Lenta.ru

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Lenta.ru05:17

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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Путин призвал отменить санкции для восстановления мировой экономики

«Расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», ‒ приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Ведомостивчера в 12:35
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Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин обсуждал тему отравления оппозиционера Алексея Навального со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Коммерсантъ06:34
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