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Lenta.ru
Lenta.ru

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно вступил в должность. Об этом сообщает БЕЛТА в среду, 23 сентября. Церемония прошла во Дворце независимости и не транслировалась по телевидению.В источнике
С чего всё началось
Как отмечается
, на мероприятие приглашены несколько сотен человек, в том числе высшие должностные лица, депутаты, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций.
RT на русском04:35
Подробнее о событии
Lenta.ru

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Lenta.ru05:17
RT на русском

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

RT на русском04:35
Московский Комсомолец

Имя Лукашенко появилось в статье Википедии о самозванцах

Московский Комсомолец05:16
Известия

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Известия04:34
РИА Новости

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

РИА Новости04:33
РБК

Лукашенко назвал силовиков окружающими народ патриотами

РБК05:17
Коммерсантъ

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

Коммерсантъ04:35

Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
2,6K

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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Взятки гладки: бывшая алтайская чиновница отделалась штрафом

По итогам судебного разбирательства за получении взятки в особо крупном размере суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должность сроком на пять лет.
REGNUM01:16
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В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Мэром Владимира стал Андрей Шохин

Андрей Шохин родился 5 октября 1961 года в городе Владимире, работал учителем физики и математики, в 2002 году был избран депутатом городского Совета, с 2005 по 2010 годы занимал должность замглавы Владимира, с 2011 года - глава администрации Владимира.
ТАСС05:26
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Специалист назвал самую полезную для здоровья рыбу

Наиболее полезной является рыба из северных водоемов, рассказал в среду, 23 сентября, в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
Известия00:55
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