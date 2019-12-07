Политика
REGNUMЛукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам
По сути Минск хочет получать нефть и газ по внутрироссийским ценам, но при этом всю дальнейшую интеграцию предлагается свести к косметическим мерам. Москва хочет реальной интеграции, и только в этом случае готова предоставить энергоносители по внутрироссийским ценам.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Киберспорт
Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней
Спорт
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Армия и оружие
Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»
Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Футбол
Владимир Федотов покинул «Оренбург»
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Футбол
Тедеско рассказал, почему зашёл к судьям после матча с «Зенитом»
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объяснил, почему зашёл в комнату к арбитрам матча против петербургского «Зенита» после игры.
Музыка
Названы самые популярные видео на YouTube в России
Наука
В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет
Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Общество
«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах
2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
Здоровье
Врач предупредила об опасности интервального голодания
Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.
Экономика
Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Политика
Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом
Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Фигурное катание
Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого ранее назвал педофилом
Предприниматель оскорбил дайвера после того, как тот раскритиковал предложение Маска использовать для спасательной операции мини-субмарину, разработанную его компанией.
Спорт
Россия сыграет со Швецией на чемпионате мира по гандболу
Футбол
Цорн: «Спартак не планирует усиливаться в зимнее трансферное окно»
Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско / Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ Гендир Спартака Томас Цорн рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Общество
Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём
Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.