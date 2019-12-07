Политика

REGNUMREGNUMЛукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

По сути Минск хочет получать нефть и газ по внутрироссийским ценам, но при этом всю дальнейшую интеграцию предлагается свести к косметическим мерам. Москва хочет реальной интеграции, и только в этом случае готова предоставить энергоносители по внутрироссийским ценам.
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Лукашенко попросил у России равные цены на нефть и газ

Lenta.ru08:43

Лукашенко отметил важность равных условий в сотрудничестве с Россией

RT на русском08:19

Лукашенко перед встречей с Путиным изучил все сообщения СМИ, посвященные его визиту

ТАСС08:03

Лукашенко назвал, чего Белоруссия ждет от интеграции с Россией

Московский Комсомолец07:47

Лукашенко назвал цену, за которую Белоруссия готова покупать газ у России

Life.ru07:47

Лукашенко заявил о готовности покупать российский газ за $200

РБК08:39

Белоруссия не просит у России дешевые нефть и газ

Газета.Ru08:11
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Политика

СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
РИА Новости 08:12
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Происшествия

Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Известия 07:20
Киберспорт

Нейтральный предмет Third Eye просуществовал в Доте всего 12 дней

Cyber.sports.ru 02:49
Спорт

Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA

25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Lenta.ru 08:25
Происшествия

В Волгоградской области два семилетних мальчика провалились под лед

РИА Новости 06:49
Спорт

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии

Российскиий лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона на этапе Кубка мира, который проходит в норвежском городе Лиллехаммер.
Российская газета 08:42
Армия и оружие

Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»

Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
Актуальные Новости 08:39
Общество

Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

РИА Новости 07:36
Футбол

Владимир Федотов покинул «Оренбург»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
Вести.Ru 08:42
Футбол

Тедеско рассказал, почему зашёл к судьям после матча с «Зенитом»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско объяснил, почему зашёл в комнату к арбитрам матча против петербургского «Зенита» после игры.
News.ru 06:26
Музыка

Названы самые популярные видео на YouTube в России

ФАН 05 декабря в 16:09
Наука

В США предложен эффективный способ уменьшить вес без тренировок и диет

Ученые из США предложили эффективный способ, позволяющий эффективно уменьшить вес без диет и тренировок.
Актуальные Новости 02:54
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
Происшествия

Экс-замглавы администрации Щелково задержали на границе с Белоруссией

Известия 06:21
Здоровье

Врач предупредила об опасности интервального голодания

Врач-диетолог и эндокринолог Наталья Лазуренко, комментируя предложение американских ученых голодать в течение 14 часов для похудения, предупредила об опасности такой "диеты" для некоторых людей.
РИА Новости 07:00
Экономика

Песков не в курсе, что ГД отклонила законопроект о налоге для богатых

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе отклонения Госдумой законопроекта о введении повышенного налога для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год.
РИА Новости вчера в 05:40
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости вчера в 07:51
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика

Медведев назвал главное условие заключения газового контракта с Киевом

Стокгольмский арбитраж всему голова Газовый контракт между Россией и Украиной на поставки газа рассчитан до 31 декабря этого года.
Газета.Ru 07:45
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт 08:19
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого ранее назвал педофилом

Предприниматель оскорбил дайвера после того, как тот раскритиковал предложение Маска использовать для спасательной операции мини-субмарину, разработанную его компанией.
Говорит Москва 03:15
Спорт

Россия сыграет со Швецией на чемпионате мира по гандболу

Нева Спорт 05 декабря в 23:07
Футбол

Цорн: «Спартак не планирует усиливаться в зимнее трансферное окно»

Томас Цорн (справа) и Доменико Тедеско / Фото: Олег Бухарев / Матч ТВ Гендир Спартака Томас Цорн рассказал о планах на ближайшее трансферное окно.
Bethub.org 07:04
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости 05 декабря в 17:05
Общество

Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным днём

Ранее ИА REGNUM сообщало о запуске онлайн-опроса губернатором Ставропольского края Владимировым среди жителей региона о том, стоит ли сделать рабочий день 31 декабря выходным.
REGNUM 07:10
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 04 декабря в 08:30
Гаджеты

OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
The GEEK 03:03
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Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport вчера в 09:18
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
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