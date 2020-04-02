Энергетика

REGNUMREGNUMЛукашенко требует втрое снизить цену на российский газ

Минск, 2 апреля 2020, 16:54 — REGNUM Официальный Минск поставил вопрос о пересмотре контрактных цен на поставки российского газа в Белоруссию. Об этом сегодня, 2 апреля в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир» заявил Александр Лукашенко.
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Как сообщает в четверг издание "Советская Беларусь
", такое заявление Лукашенко сделал в четверг во время интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Белоруссии.
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