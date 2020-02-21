Экономика
Газета.RuЛукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн
Лукашенко пояснил, что российский лидер предложил посчитать потери Минска от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года. Об этом он сказал во время телефонного разговора. После примерного подсчета, Путин согласился компенсировать около $300 млн.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска
ТАСС21 февраля в 04:32
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
RT на русском21 февраля в 03:42
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