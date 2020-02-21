Экономика

Газета.RuГазета.RuЛукашенко удивило предложение Путина о компенсации Минску $300 млн

Лукашенко пояснил, что российский лидер предложил посчитать потери Минска от уменьшения таможенной пошлины в 2020-м к уровню прошлого года. Об этом он сказал во время телефонного разговора. После примерного подсчета, Путин согласился компенсировать около $300 млн.
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
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Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
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Происшествия

Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу

Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Газета.Ru 10:58
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Политика

Китай оценил обвинения в адрес России о дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя обвинения США в адрес России относительно распространения дезинформации о коронавирусе, заявил, что страны, сталкиваясь с общей угрозой в области здравоохранения, должны объединиться и сотрудничать.
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Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.
RT на русском вчера в 13:43
Политика

Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Pravda.Ru 10:16
Армия и оружие

Опубликовано видео захода американского эсминца Ross в Черное море

Заход эсминца в акваторию Черного моря стал первым за этот год для американских кораблей.
РИА Новости 06:50
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Российская газета 12:30
Хоккей

Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестеркин попали в аварию

Оба игрока были доставлены в больницу, где их осмотрели клубные врачи. Бучневич выступает за "Рейнджерс" с 2016 года, Шестеркин - с 2019-го.
ТАСС Спорт 11:36
Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
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Политика

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Ореанда-Новости 10:49
Политика

Посла Сербии вызвали в МИД Украины из-за Крыма на российском стенде

«В Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Сербии на Украине Ацу Йованович, ему была выражена глубокая обеспокоенность в связи с фактом размещения на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой Республики Крым», — говорится в заявлении пресс-службы украинского ведомства.
RT на русском 11:35
Армия и оружие

ВМС Украины провели учебные стрельбы в Азовском море

Газета.Ru 10:31
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
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Vivo Apex 2020 сможет заряжаться до 50% за пять минут

Актуальные Новости 09:51
Космос

В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон

В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
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Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Коммерсантъ 03:53
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КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Названы лекарства, которым не доверяют Малышева и доктор Мясников

Известные российские врачи Елена Малышева и Александр Мясников перечислили бесполезные лекарства, на которые люди тратят крупные суммы денег.
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Общество

Учёные объяснили появление красного снега в Антарктиде

Учёные изучили образцы снега под микроскопом. Клетки организмов содержат красный каротиновый слой, который защищает от ультрафиолета.
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В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 11:23
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СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
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Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Деловое.ТВ 03:06
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
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Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Политика

Генсек ООН встретится с Лавровым для обсуждения ситуации в Идлибе

Гутерриш и Лавров обсудят ситуацию в сирийском Идлибе, где ситуация обострилась после начала наступления сирийских войск в провинции в конце января.
РЕН ТВ 12:31
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
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