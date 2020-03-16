Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.
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Лукашенко назвал Россию «полыхающей от коронавируса»

РБК06:17

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Известия05:56

Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией

RT на русском05:24

Лукашенко рассказал о полыхающей от коронавируса России

Lenta.ru05:35

Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу

РИА Новости05:34

Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Газета.Ru05:33

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

Коммерсантъ05:48
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Общество

«Газпром» остановил «Силу Сибири»

Lenta.ru 06:40
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Технологии

Публичную кадастровую карту обновил Росреестр

С 16 марта Федеральная кадастровая палата (ФКП) совместно с Росреестром запустит в России обновленный сервис «Публичная кадастровая карта».
Live24 02:30
Общество

В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса

Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:47
Экономика

Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом

Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 04:00
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
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Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием

Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Газета.Ru вчера в 10:15
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
РБК 06:18
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

Псковское агентство информации 02:16
Происшествия

В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус

«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
РБК 05:53
Политика

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
РИА Новости вчера в 10:40
Наука

Кубики LEGO могут не разрушаться в морской воде более тысячи лет

ТАСС Наука 06:11
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Футбол

«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины

«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
ProstoProSport вчера в 10:06
Авто

В Новой Зеландии из Suzuki Jimny сделали забавный пикап

Официальный дилер марки Suzuki из Новой Зеландии представил маленький внедорожник в модификации пикап.
Car.ru 04:12
Общество

КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение

Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Деловая газета. Юг 06:29
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.
Российская газета вчера в 04:07
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Финансы

Китай пошел против глобального тренда

Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.
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Общество

Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса

«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
RT на русском 06:35
Футбол

Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж

Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
ProstoProSport 04:24
Здоровье

Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции

В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
RuNews24.ru вчера в 02:14
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Live24 04:55
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Экономика

РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров

Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.
Известия 03:35
Происшествия

Пассажиры рейса Эр-Рияд-Бейрут побили чихающего без маски шутника

Московский Комсомолец 05:53
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