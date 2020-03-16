Коронавирус
ИзвестияЛукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.
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Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Технологии
Публичную кадастровую карту обновил Росреестр
С 16 марта Федеральная кадастровая палата (ФКП) совместно с Росреестром запустит в России обновленный сервис «Публичная кадастровая карта».
Общество
В Zara задумались о закрытии магазинов в России из-за коронавируса
Бренды одежды потребовали у владельцев российских торговых центров снижения арендной платы из-за падения посещаемости во время эпидемии коронавируса.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Политика
Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса
«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $31 за баррель
Цена майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась на 9,37%, до $30,95 за баррель по состоянию на 13:17 мск, свидетельствуют данные биржи ICE.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Происшествия
В Красноярске у больного предварительно выявили коронавирус
«По состоянию на 12:00 16 марта лабораторно подтвержденных случаев заболевания в Красноярском крае не выявлено», — сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по краю «ТВК Красноярск».
Политика
Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что получает письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Футбол
«Шахтер» потерпел второе поражение в чемпионате Украины
«Шахтер» уступил «Заре» (0:1) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Это второе поражение донецкого клуба в сезоне.
Авто
В Новой Зеландии из Suzuki Jimny сделали забавный пикап
Официальный дилер марки Suzuki из Новой Зеландии представил маленький внедорожник в модификации пикап.
Общество
КубГТУ переводит студентов на дистанционное обучение
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ) в условиях предупреждения коронавирусной инфекции с 17 марта перейдет на дистанционное обучение студентов.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.
Финансы
Китай пошел против глобального тренда
Рынок предполагал снижение ставки в Китае, синхронизированное с действиями регулятора США, а также ожидал смягчения нормативов для банков, которые бы высвободили еще порядка 550 млрд юаней для стимулирования кредитования в стране.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Футбол
Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж
Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
Здоровье
Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции
В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо ввести двухнедельный карантин для людей, попавших в группу риска по коронавирусу.
Экономика
РСТ предупредил операторов о вероятности остановки продаж туров
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией продажа туров через российские турагентства может практически полностью остановиться в течение рабочей недели.
Происшествия