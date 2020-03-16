Коронавирус

ИзвестияИзвестияЛукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2. Он подчеркнул, что именно Москва приняла такое решение, хотя в Белоруссии обстановка спокойная.
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Лукашенко возмутили меры «полыхающей коронавирусом» России

Московский Комсомолец09:31

Лукашенко озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

Газета.Ru05:33

Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

Коммерсантъ05:48

Лукашенко рассказал о полыхающей от коронавируса России

Lenta.ru05:35

Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу

РИА Новости05:34

Лукашенко заявил, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

ТАСС06:08

Лукашенко резко отреагировал на закрытие границы с Россией

RT на русском05:24
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 11:30, Ашберн
Общество

В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Москва 24 09:54
Общество

Франция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро

Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании.
Интерфакс 06:11
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском 07:00
Общество

В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы

В Екатеринбурге снесут 8 домов ради трамвайной ветки до Верхней Пышмы Работы по демонтажу зданий находятся в завершающей стадии.
Екатеринбург-ТВ 05:56
Происшествия

Убившего 19 инвалидов японца приговорили к смертной казни

Японца Сатоси Уэмацу, зарезавшего 19 постояльцев в учреждении для людей с ограниченными умственными возможностями в городе Сагамихара в Японии, приговорили к смертной казни.
Lenta.ru 08:57
Энергетика

Россия понижает экспортную пошлину на нефть на $14,9

Москва, 16 марта 2020, 12:24 — REGNUM Экспортная пошлина на нефть в России составит с 1 апреля $52 вместо $66,9 за тонну.
REGNUM 05:24
Политика

Тимошенко: на Украине гораздо больше жертв коронавируса, чем сообщают

Киев, 16 марта 2020, 17:47 — REGNUM На Украине нет реальной статистики, показывающей, что в стране делается с коронавирусом, заявила экс-премьер-министр Украины, действующий депутат парламента Юлия Тимошенко сегодня, 16 марта, на согласительном совете Рады.
REGNUM 10:47
Авто

Cadillac представит в России новый маленький кроссовер

Летом этого года американская компания Cadillac представит в России новый маленький кроссовер XT4.
Профиль 10:16
Политика

Евросоюз закроет въезд для иностранцев

Еврокомиссия предлагает ввести ограничение на срок в 30 дней на поездки в страны ЕС, заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.
РИА Новости 11:24
Общество

Собянин ввел новые ограничения для защиты от коронавируса

Lenta.ru 10:36
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

В России зарегистрировано еще 30 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Новый Калининград.Ru 08:55
Авто

Спортивный Hyundai Tucson N Line появился в РФ

Компания Hyundai объявила старт продаж спортивной версии кроссовера Hyundai Tucson.
Новые автомобили 05:04
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Общество

Часть столичных вузов переходят на дистанционное обучение

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса.
ТАСС 06:18
Общество

Оплата больничных на карантине по коронавирусу будет изменена

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине», - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник.
Комсомольская правда 09:20
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя труда за Крымский мост

Газета.Ru 11:13
Общество

Король Испании отказался от наследства своего отца

Король Испании Филипп VI принял решение об отказе от наследства, которое он мог бы получить от своего отца, бывшего монарха Хуана Карлоса I. Об этом говорится в заявлении испанского королевского дворца.
РБК вчера в 19:37
Общество

Сроки сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса

Из-за коронавируса российские школьники сдадут Единый государственный экзамен позже, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
ТК Звезда 09:36
Происшествия

Архангельского каннибала приговорили к пожизненному заключению

Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению жителя Архангельска, обвиняемого в убийстве трех человек с целью каннибализма.
ТАСС 09:12
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Общество

Минкульт призвал ограничить массовые мероприятия из-за коронавируса

Министерство культуры РФ рекомендовало государственным культурным учреждениям ограничить проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.
URA.Ru 11:03
Общество

В России запускают специальный сайт о борьбе с коронавирусом

Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф.
BFM.ru 10:17
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
Общество

Массовые мероприятия запретили в Ростовской области из-за коронавируса

В Ростовской области устанавливается режим повышенной готовности в связи профилактическими мерами по защите от коронавируса.
Панорама Ростова-на-Дону 08:19
Общество

Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Напомним, на прошлой неделе губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о мерах по профилактике коронавируса.
Доктор Питер 07:21
Общество

Россиянин с коронавирусом рассказал о заболевании

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого подтвержден коронавирус, рассказал о симптомах и течении заболевания, призвав россиян избегать людных мест.
Известия 03:43
Политика

Кремль не нашел повода для введения режима ЧС из-за коронавируса

«Пока не было никаких идей, никакого повода для этого [введения режима], никаких решений», — отметил он.
Lenta.ru 06:27
Финансы

Курс доллара пробил отметку в 74 рубля, евро — 84

Курс рубля упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта.
Мойка78 04:22
Армия и оружие

Китайские эксперты назвали преимущества российских гиперзвуковых ракет

Гиперзвуковое оружие обладает определенными преимуществами по сравнению с другими управляемыми ракетами и способно удовлетворить потребности России в модернизации вооружений, пишет газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости 10:45
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