Энергетика

РБКРБКЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Один раз президенты прервали переговоры для игры в хоккей. Но в итоге Лукашенко уехал из России без финального заявления для прессы — сказать ему было нечего.
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Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

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Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

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