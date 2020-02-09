Энергетика
РБКЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Один раз президенты прервали переговоры для игры в хоккей. Но в итоге Лукашенко уехал из России без финального заявления для прессы — сказать ему было нечего.
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Энергетическая ссора Москвы и Минска застряла в трубопроводе «Дружба»
Московский Комсомолецвчера в 10:58
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Общество
Мошенники используют новый способ кражи денег с карт
Мошенники начали использовать новую схему получения чужих средств, которая вызывает больше доверия людей, сообщил директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков газете «Известия».
Энергетика
Апокалипсис сегодня: коронавирус срывает торговую сделку США с Китаем
Висит груша — нельзя скушать Из-за коронавируса в Китае многие заводы, в том числе поставщики Samsung и Apple, а также Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE, Lenovo продлили каникулы для сотрудников и производственную паузу до 10 февраля.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
Общество
Мощный шторм обрушился на Великобританию
Мощнейший за семь лет шторм накрыл Великобританию, в связи с чем было принято решение отменить авиарейсы, перенести спортивные соревнования и перекрыть дороги в стране.
Культура
Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска
16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Согласно закону, родитель, проживающий после развода отдельно от ребенка, будет обязан оплачивать расходы по обеспечению его жильем.
Армия и оружие
В США нашли «естественное препятствие» для победы в войне с Россией
В случае конфликта США и России военные действия наверняка будут проходить в Восточной Европе, где есть «естественное препятствие» для победы сил НАТО, пишет американское электронное издание Breaking Defense.
Экономика
Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира
Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу.
Общество
Лидерами по доступности бензина стали регионы Крайнего Севера и Москва
Больше всего бензина на среднюю зарплату могут себе позволить жители Крайнего Севера и Москвы, следует из рейтинга «РИА Новости».
Армия и оружие
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Политика
Лавров объяснил, почему РФ трудно сотрудничать с США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, почему дипломатическая работа по установлению отношений между Россией и США постоянно буксует.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к конституции.
Общество
Новый коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрировано пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
Общество
Борт из Нью-Йорка в Лондон установил рекорд благодаря урагану
Предыдущий рекорд скоростного перелёта принадлежал авиакомпании Norwegian, чей Boeing 787-9 Dreamliner в 2018 году преодолел расстояние от Нью-Йорка до Лондона за 5 часов 13 минут.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72%
Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72,6%, притом среди заболевших 70% - дети до 14 лет.
Происшествия
В Приморье возбудили дело после обнаружения «концлагеря для животных»
Происшествия
Восемь человек погибли в массовой драке в Казахстане
В драке принимали участие примерно 70 злобно настроенных людей.
Политика
Украина разочаровалась в новой санкционной процедуре Совета Европы
МИД Украины заявил, что страна разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения.
Шоу-бизнес
Адвокат Успенской заявил, что у дочери артистки имеется «диагноз»
Бывший представитель певицы Любови Успенской, адвокат Александр Бенхин заявил, что дочь артистки Татьяна Плаксина "не может отвечать за поступки".
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Политика
Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Авто
Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили
Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.