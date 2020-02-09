Энергетика
РБКЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
Один раз президенты прервали переговоры для игры в хоккей. Но в итоге Лукашенко уехал из России без финального заявления для прессы — сказать ему было нечего.
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Кино
Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»
Происшествия
В МВД Казахстана сообщили причину беспорядков на юге страны
Финансы
Экс-глава ПФР вновь займется пенсиями россиян
Дроздов займется курированием вопросов пенсионного обеспечения в рамках Минфина.
Политика
Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы
Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
В Приамурье две сотрудницы Росреестра попались на взятке
В Благовещенске в отношении двух сотрудниц Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Амурской области возбуждены уголовные дела за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Приамурью.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Космос
К Солнцу для уникальных исследований запустили зонд Solar Orbiter
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory С космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запустили ракету-носитель Atlas V с космическим зондом Solar Orbiter.
Энергетика
Варшава обвиняет: «Газпром» обесценил польскую газовую госкомпанию
Как обычно, Варшава в своих неприятностях обвиняет Россию.
Политика
Стали известны детали переговоров России и Турции по Идлибу
Россия и Турция завершили переговоры в Анкаре по поводу ситуации в сирийском Идлибе.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Происшествия
Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти
Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Экономика
Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике
Эпидемия коронавируса нового типа окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, заявили в Счетной палате России.
Футбол
«Спартак» выиграл турнир в Катаре
Завтра в рамках турнира встретятся московский «Локомотив» и «Ростов», но догнать "Спартак" они уже не смогут.
Происшествия
В Подмосковье произошла массовая драка около кафе
Несколько человек подрались около кафе в Сергиевом Посаде, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Кино
В Перми снимут голливудский триллер
В главных ролях будут задействованы российские и голливудские актеры, а сам триллер создадут при участии специалистов из трех стран: России, Америки и Канады.
Экономика
Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России
В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов жителей
Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям в ближайшее время закрыть карантинный центр для граждан Китая, который недавно организовали в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Армия и оружие
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео
Военное командование ВС РФ на авиабазе Хмеймим, получив запрос на разрешение экстренной посадки, одобрило его и предоставило пассажирскому самолету воздушный коридор.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Здоровье
Кто займется исправлением врачебных ошибок
На заседании совета ректоров медицинских вузов 8 февраля Мурашко сообщил, что ошибки и непрофессионализм врачей в России ежегодно приводят к осложнениям у 70 000 пациентов (в пересказе «Интерфакса»).
Общество
Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину
В Министерстве транспорта России рассказали о невозможности увеличения срока запрета использования шипованной резины для автомобилистов.
Общество
Регионы ДФО оказались в лидерах по доступности бензина
Для оценки доступности топлива эксперты агентства РИА Рейтинг рассчитали объем бензина, который жители разных регионов России могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты, и составили рейтинг территорий с самым доступным бензином АИ-92.
Единоборства
Глава UFC высказался о спорной победе Джона Джонса
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о победе чемпиона промоушена в полутяжелом весе американца Джона Джонса над соотечественником Домиником Рейесом.