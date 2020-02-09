Энергетика

РБКРБКЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Один раз президенты прервали переговоры для игры в хоккей. Но в итоге Лукашенко уехал из России без финального заявления для прессы — сказать ему было нечего.
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