По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

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