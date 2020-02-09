Общество
Национальные ИнтересыМосква и Минск договорились по экспорту российской нефти на 2020 год
Комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, первый вице-премьер-министр Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Москва и Минск договорились о поставках российской нефти на 2020 год.
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Общество
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
Происшествия
Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска
Двое детей из России, погибшие при столкновении катеров на острове Пхукет 10 февраля, приехали из Челябинска.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
В ЕР оценили идею ограничить использование шипованных шин
"Единая Россия" считает нецелесообразным ограничивать использование шипованных шин в РФ из-за разных климатических условий в регионах страны, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
Футбол
Семак признался, что ещё не обсуждал с «Зенитом» продление своего контракта
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, на какой стадии находятся переговоры о его новом контракте с клубом.
Здоровье
Новый глава Минздрава раскритиковал работу российских врачей
Новый глава Минздрава Михаил Мурашко раскритиковал работу российских врачей.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Интернет
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
HTML-страницы, которые загружаются с TON Sites, имеют возможность показывать ссылки, созданные по протоколу «ton://».
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Культура
Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга
Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Экономика
Власти планируют лишить монополии контроля над инвестпрограммами
Правительство планирует лишить "Газпром", "Транснефть", РЖД, "Ростелеком" контроля над инвестпрограммами и строить за их счет инфраструктуру для инвесторов.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
Песков прокомментировал возможные новые санкции США против России
США прибегают к незаконным ограничениям для обеспечения собственных интересов, эта практика пагубная, заявил в понедельник, 10 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность введения новых санкций Вашингтона из-за поддержки Москвой Венесуэлы.
Происшествия
В результате жёсткой посадки самолёта в Коми никто не пострадал
Как сообщалось ранее в воскресенье, время посадки в Усинске пассажирский Боинг авиакомпании "Ютэйр", выполнявший рейс из Москвы, ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и получил серьёзные повреждения, борт развернуло на 90 градусов.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
Жителей Подмосковья предупредили о мокром снеге и штормовом ветре
На территории Московской области 11 февраля прогнозируется мокрый снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
Происшествия
В Омске из-за «скорой» с разницей в несколько часов умерли мать и сын
Женщина растила сына одна, других родных у них не было, и до 40 лет мужчина жил с матерью.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует.
Общество
В Тюмени готовят к выписке китайскую студентку с коронавирусом
В настоящий момент в санатории в 30 км от Тюмени на карантине находятся 144 человека.