Общество

Национальные ИнтересыНациональные ИнтересыМосква и Минск договорились по экспорту российской нефти на 2020 год

Комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, первый вице-премьер-министр Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Москва и Минск договорились о поставках российской нефти на 2020 год.
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