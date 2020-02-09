Комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, первый вице-премьер-министр Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Москва и Минск договорились о поставках российской нефти на 2020 год.

Москва и Минск договорились по экспорту российской нефти на 2020 год

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