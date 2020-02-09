Общество

Мой БрянскМой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Эксперт объяснил, почему Лукашенко не добился от Путина скидки на нефть

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РБКвчера в 11:52
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Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
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Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
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По словам источников агентства, близким к кабмину, президент РФ Владимир Путин ожидает, что подъема экономики, которого в кратчайшие сроки удастся добиться правительству, будет достаточно, чтобы поднять рейтинг партии «Единая Россия».
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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
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Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

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Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

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Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
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Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
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По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

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Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
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Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
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Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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Столица Белоруссии, административный центр Минской области и Минского района, в состав которых не входит, поскольку является самостоятельной административно-территориальной единицей с особым статусом. Крупнейший транспортный узел, политический, экономический, культурный и научный центр страны. Является ядром Минской агломерации. Десятый по численности населения город в Европе, пятый - после Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Ташкента на территории бывшего СССР. Город расположен недалеко от географического центра страны и стоит на реке Свислочи. Площадь составляет 348,84 км², население - 1 992 685 человек без учёта пригородов. Город-герой.
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