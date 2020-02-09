Общество
Мой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Политика
Президент Украины примет участие в Мюнхенской конференции
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, заявил глава МКБ Вольфганг Ишингер.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение
Для заведений, которые успешно развиваются, имеют материально-техническую базу и хорошо укомплектованы кадрами, рисков нет, уточнил Фальков.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi постаралась не раскрывать до презентации всех особенностей данной модели, а также его внешнего вида.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от 6 до 18 лет колонии
Другие обвиняемые по делу "Сети" приговорены к: Андрей Чернов — к 14 годам колонии строгого режима; Максим Иванкин — к 13 годам колонии строгого режима; Михаил Кульков — к 10 годам колонии строгого режима; Василий Куксов — к 9 годам колонии общего режима; Арман Сагынбаев — к 6 годам колонии общего режима.
Общество
Под Челябинском закрывают карантинный пункт после протестов жителей
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Происшествия
Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Игры
THQ Nordic открыла студию Nine Rocks Games
Другие сотрудники новой студии за свои карьеры успели поработать над Soldier of Fortune 3 (2007), Conan (2004) и Chaser (2003).
Политика
Bloomberg узнал о расчете Кремля на успехи кабмина до выборов в Госдуму
По словам источников агентства, близким к кабмину, президент РФ Владимир Путин ожидает, что подъема экономики, которого в кратчайшие сроки удастся добиться правительству, будет достаточно, чтобы поднять рейтинг партии «Единая Россия».
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Здоровье
Минздрав раскрыл смертность из-за врачебных ошибок
В качестве примера Мурашко рассказал, что люди из-за врачебных ошибок погибают от лидокаина, отметив, что за пять лет зафиксировано 80 подобных смертей.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Политика
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
Здоровье
Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга
Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Шоу-бизнес
Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Общество
«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»
Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Общество
Постаревший Джерард Батлер на «Оскаре-2020» разочаровал поклонников
Поклонники голливудской звезды очень расстроились, рассмотрев фото Джерарда. Он выглядел уставшим и постаревшим.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Общество
Поклонская заказала генетический тест в столичной клинике
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Здоровье
Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Происшествия
В Екатеринбурге осудили мужчину, который хотел взорвать знакомую
Игры
Создатели West of Dead раздают ключи на открытое бета-тестирование в Steam
Чтобы получить ключ для Steam, надо отправиться на официальный сайт и подписаться на почтовую рассылку West of Dead.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».