Общество

Мой БрянскМой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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С клюшкой без скидки

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Лукашенко вернулся в Белоруссию без скидки на нефть

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Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

РБКвчера в 11:52
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В Москве восстановили движение на Кутузовском проспекте после ДТП

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Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

Минсельхоз КНР проинформировал о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань.
News.ru вчера в 20:05
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Омичи задолжали 1 млрд рублей за капремонт

В среднем долг населения составляет порядка 80%. Достаточно большой долг перед нами у Минобороны. Он составляет порядка 7-8 млн рублей.
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Общество

На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
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Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана

Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Происшествия

Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России

В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
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Мамаев заявил, что его семью преследует женщина

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
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Политика

В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
RT на русском 01:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Общество

Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов

Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
BFM.ru вчера в 10:22
Общество

В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин

Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
РБК 00:41
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Хоккей

Илья Ковальчук принес «Монреалю» победу над «Торонто»

ГЛАС.RU вчера в 00:18
Политика

Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам

Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
REGNUM 02:28
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
РБК 02:00
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Политика

Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной

Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Газета.Ru 02:09
Происшествия

Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада

Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Политическая Экспертиза вчера в 09:28
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Объем памяти HBM2 составит 32 ГБ при частоте 1,0-1,2 ГГц, а вот TDP будет вдвое меньше того, что приписывали слухи ранее: 100 Вт вместо 200 Вт. Особых новшеств по части техпроцесса и архитектуры не ожидается: логично рассчитывать на 7 нм и Vega соответственно.
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Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына

В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
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Армия и оружие

Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»

Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
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Мнение PEOPLETALK: лучшие платья звезд на красной дорожке «Оскара»

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Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар

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Газета.Ru вчера в 12:59
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Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности

В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Псковское агентство информации 01:45
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