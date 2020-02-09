Общество
Мой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть
По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Здоровье
Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
Минсельхоз КНР проинформировал о вспышке птичьего гриппа H5N6 в провинции Сычуань.
Экономика
Омичи задолжали 1 млрд рублей за капремонт
В среднем долг населения составляет порядка 80%. Достаточно большой долг перед нами у Минобороны. Он составляет порядка 7-8 млн рублей.
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Происшествия
Столкновение катеров в Таиланде: погибли двое детей из России
В результате столкновения скоростных катеров в Таиланде возле острова Пхукет погибли двое российских детей — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует женщина
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что его семья страдает от "сталкера".
Политика
В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Происшествия
СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре
Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Общество
Челябинские власти закроют карантинный центр после протестов
Глава Минздрава Челябинской области Юрий Семенов пообещал местным жителям закрыть карантинный центр для граждан Китая, организованный в оздоровительном лагере «Утес» в деревне Ужевка Сосновского района.
Общество
В Минтрансе не поддержали ограничения на использование шипованных шин
Компания «Автодор», в свою очередь, поддержала инициативу, согласно которой главы регионов могли бы самостоятельно определять срок использования шипованных шин.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин признан второй звездой дня в НХЛ
Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Хоккей
Илья Ковальчук принес «Монреалю» победу над «Торонто»
Политика
Путин поставил приоритетные задачи российским дипломатам
Как сообщало ИА REGNUM, «Фактором Путина» назвал успехи российской дипломатии в деле урегулирования ситуации вокруг военной операции Турции на северо-востоке Сирии российский сенатор Алексей Пушков.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Экономика
Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро
Глава «РТ-Инвест» отметил, что проект строительства пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Казани с учетом инфраструктуры по сортировке и раздельному сбору отходов оценивается в 200 млрд руб. 20% (40 млрд руб.) из них компания финансирует из собственных средств, а 80% (160 млрд руб.) — синдикат Газпромбанка и ВЭБа.
Технологии
Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
Политика
Лавров заявил о готовности России обменяться послами с Украиной
Россия готова снова обменяться послами с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Армия и оружие
В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией
Американское издание Breaking Defense обнаружило, что реки являются естественным препятствием для победы в гипотетической войне с Россией.
Происшествия
Сведения детектива Реша по MH17 нарушат в суде сценарий Запада
Выступление частного детектива из Германии Йозефа Реша в суде по делу о крушении рейса MH17 может привести к краху написанного Западом сценария.
Гаджеты
32 ГБ памяти HBM2, GPU частотой 1,33 ГГц и 100 Вт TDP. Это новая видеокарта AMD
Объем памяти HBM2 составит 32 ГБ при частоте 1,0-1,2 ГГц, а вот TDP будет вдвое меньше того, что приписывали слухи ранее: 100 Вт вместо 200 Вт. Особых новшеств по части техпроцесса и архитектуры не ожидается: логично рассчитывать на 7 нм и Vega соответственно.
Происшествия
Жительницу Симферополя заподозрили в убийстве семилетнего сына
В Симферополе расследуют смерть семилетнего мальчика, которого вечером 8 февраля нашли в салоне автомобиля с множеством колото-резаных ранений в области живота и груди.
Армия и оружие
Ярош заявил о возможной зачистке Донбасса от «вражеского элемента»
Украинские спецслужбы способны организовать «революцию за линией разграничения», которая может стать поводом для зачистки территории ДНР и ЛНР от «вражеского элемента».
Шоу-бизнес
Мнение PEOPLETALK: лучшие платья звезд на красной дорожке «Оскара»
На 92-й церемонии «Оскар» звезды появились в своих лучших нарядах.
Кино
Стивен Кинг продал школьнице из России права на экранизацию за доллар
Происшествия
В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем IT-преступности
В 2019 году самый высокий уровень IT-преступности был зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 28,6% от всех преступлений, совершённых в этом регионе за прошлый год, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.