Общество

Мой БрянскМой БрянскЛукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

По информации издания, при невозможности достигнуть соглашений о скидках на нефть и газ замораживаются процессы интеграции.
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Москва в Сочи переиграла официальный Минск

ИА REX02:30

С клюшкой без скидки

Грани.ру01:27

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Мой Брянсквчера в 23:21

Эксперт объяснил, почему Лукашенко не добился от Путина скидки на нефть

News.ru01:06

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

Piter.tv01:03

Лукашенко вернулся в Белоруссию без скидки на нефть

Городовой01:26

Лукашенко уехал из Сочи без скидки на нефть

РБКвчера в 11:52
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Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

ТАСС 01:14
Происшествия

Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в Красноярске

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, борт вырабатывает топливо для совершения экстренной посадки.
Российская газета 03:40
Происшествия

СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу обвиняемого в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летнего Дениса Поздеева, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:03
Армия и оружие

Иран представил новую ракету с композитными двигателями

Исламская республика Иран опубликовала данные о своей новой ракете «Раад-500», оснащённой композитными двигателями.
ИА REX 01:58
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

В январе фильм получил главную премию Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) за лучший актерский состав, а также удостоился «Золотого глобуса» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Известия 01:47
Общество

В Петербурге чиновник уволился после сообщений о казино в его квартире

В субботу источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что сотрудники силовых органов обнаружили в квартире муниципального чиновника в Петербурге подпольное казино.
РИА Новости 03:40
Общество

Мишустин призвал правительство к бюджетной дисциплине

Надо усилить контроль исполнительской дисциплины и навести порядок в системе стратегического планирования, заявил премьер.
Ведомости 02:51
Происшествия

Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
RT на русском 02:56
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда

Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
РБК 02:45
Общество

Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения

Жители России вновь смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, заявил "Парламентской газете" первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
РИА Новости вчера в 21:54
Биатлон

Драчев: разобрались в причинах неудач биатлонистов после Нового года

Союз биатлонистов России (СБР) разобрался в причинах неудачного выступления спортсменов на посленовогодних этапах Кубка мира нынешнего сезона, заявил в интервью РИА Новости глава организации Владимир Драчев.
РИА Новости 02:50
Происшествия

Во Владимире за взятку арестован главврач больницы «Красный крест»

Росбалт 03:59
Здоровье

Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус

Алкоголь не стоит употреблять в качестве меры профилактики заражения коронавирусом или простудой, так как это вызовет дополнительную нагрузку на сердце и «может плохо кончиться».
Lenta.ru 03:37
Общество

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
Здоровье

Перечислены пять игнорируемых признаков рака

Всего врачи перечислили пять таких симптомов. Первым из них стал кашель, который не прекращается на протяжении длительного времени.
iReactor 07 февраля в 21:21
Армия и оружие

В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Технологии

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Microsoft прекратила поддержку Windows 7 еще 14 января. Разработчики советуют пользователям обновить операционную систему до десятой версии.
iReactor 08 февраля в 22:45
Футбол

«РБ Лейпциг» ни разу не попал в створ в матче с «Баварией»

За все время выступлений в чемпионате Германии "Лейпциг" впервые отметился таким неутешительным достижением.
Soccer.ru 03:34
Происшествия

Опубликовано видео жесткой посадки из салона самолета UTair в Коми

В Росавиации сообщили, что самолет совершил жесткую посадку из-за проблем с шасси.
RuNews24.ru вчера в 07:51
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

РБК 02:06
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Политика

Киев отказался от разведения сил в Донбассе из-за США

В декабре 2019-го Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите «нормандской четверки» отказался от разведения сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе, потому что у него «связаны руки».
Lenta.ru вчера в 16:32
Общество

Депутат из Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой переименовать Санкт-Петербург, убрав в названии города приставку «Санкт-».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:46
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Происшествия

В ДТП с лесовозом в Ленобласти погибли два человека

Водитель лесовоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми автомобилями, в результате — двое погибших и один раненый.
REGNUM 03:48
Гаджеты

Samsung записала рингтон Galaxy S20 на монохорд

iXBT.com 02:46
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Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
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