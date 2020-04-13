Коронавирус
РИА НовостиЛукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Лукашенко разгневался на российские СМИ из-за освещения эпидемии в Белоруссии
Московский Комсомолец10:49
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Мишустин и Румас обсудили стоимость российского газа для Минска
Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас созвонились и обсудили ряд газовых вопросов, а также итоги заседания Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2 миллиона, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты.
РИА Новости 19:36
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Коммерсантъ 16:09
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Джексон, США, 13 апреля 2020, 16:14 — REGNUM Число жертв торнадо на юге США выросло до 18, передаёт 13 апреля ABC.
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Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге
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Росгвардии разрешили составлять протоколы за нарушение режима ЧС
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В московском метро временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях
Из-за низкой нагрузки в период всеобщей самоизоляции в столичном метрополитене временно закроют некоторые вестибюли на 20 станциях.
РБК 18:18
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Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом
Среди новых пациентов с коронавирусом более чем у 40% заболевание протекает бессимптомно, сообщила 13 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Президент США Дональд Трамп рассказал об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом. Его слова передает РИА Новости.
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Траты России на транзит газа через территорию Украины с декабря 2019 года составили 684 миллиона долларов.
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Путин, Трамп и король Саудовской Аравии провели телефонные переговоры
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Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
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Газета.Ru 15:50
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Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке
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Общество
В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих из Москвы
Власти Воронежской области обязали прибывающих в регион из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга сообщать о своем приезде и самоизолироваться на две недели.
РИА Новости 15:27