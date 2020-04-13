Коронавирус
РИА НовостиЛукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Лукашенко разгневался на российские СМИ из-за освещения эпидемии в Белоруссии
Московский Комсомолец10:49
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:56, Ашберн
Энергетика
Shell отказался завершать сделку по созданию СП с «Газпром нефтью»
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Путин не исключил привлечения Минобороны к борьбе с коронавирусом
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Коммерсантъ 09:39
Транспорт
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Пропускной режим Для передвижения по городу на личном и общественном транспорте с понедельника, 13 апреля, в Москве потребуются специальные пропуска.
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Владимир Соловьёв прямым текстом обозвал оппонента «сумасшедшим» и «психом», которого может вылечить хороший психиатр.
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РБК 11:05
Авто
Эксперты раскрыли все тайны Toyota Land Cruiser 300
В Сети давно имеется информация, что новый Toyota Land Cruiser обзаведется индексом 300, но официальные представители бренда эти данные не подтверждают, но и не опровергают.
SpeedMe 15:54
Общество
Голикова назвала даты для решений об отмене карантина
Напомним, по данным на 12 апреля в России подтверждены 2186 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Арбуз вчера в 10:03
Общество
Тестирование на антитела к коронавирусу запускают в Москве
В Москве с 14 апреля начнут делать анализы на выявление антител к коронавирусу нового типа, сообщает ТАСС.
РИАМО 14:42
Общество
В Москве отменили салют в честь освобождения Вены
В Москве отменили запланированный на сегодня, 13 апреля, праздничный салют в честь освобождения Вены советскими войсками.
Коммерсантъ 14:36
Общество
В Москве составили около 5 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции
В Москве за прошедшие выходные, 11—12 апреля, составили порядка 5 тыс. протоколов за нарушение режима самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом.
RT на русском 16:33
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Внимания оператора привлекли странные маневры польского истребителя F-16, поднятого для сопровождения российской авиагруппы.
Российская газета 05:40
Армия и оружие
Названы цели и возможности системы ПВО С-500 «Прометей»
Бывший начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев подробно рассказал о роли новой системы ПВО С-500 в противоракетной и противовоздушной обороне страны.
Российская газета 04:16
Общество
Власти Нью-Йорка пригласили солистку «Аигел» для обращения к русскоязычным жителям города
Солистка российской группы «Аигел» Айгель Гайсина записала обращение к русскоязычным жителям Нью-Йорка с памяткой о мерах против распространения коронавируса.
БИЗНЕС Online вчера в 15:59
Политика
Кадыров обвинил «Новую газету» в травле
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Новую газету" в "провокационной и взрывоопасной травле".
РИА Новости 14:21
Общество
Москвичам рассказали, как оформить пропуск при сбое системы
Москвичи в случае сбоя на портале mos.ru, на котором можно оформить пропуск на передвижение, могут воспользоваться этой услугой по телефону справочной службы правительства Москвы или через СМС, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 03:41
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Общество
В Нидерландах уничтожили 140 млн тюльпанов из-за коронавируса
В Нидерландах цветочные компании из-за коронавируса уничтожили 140 миллионов тюльпанов, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 12:58
Здоровье
Лукашенко: За последние дни в Витебской области и Минске прирост пневмоний существенно сократился
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020-го: общее число выросло до 2919, за сутки умерло еще 3 человека Мы собрали последние новости о том, сколько зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2020 года (подробнее).
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В Дагестане полиция выявила нарушителей режима самоизоляции
Как сообщили в источнике, в ходе ночного рейда сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушители режима самоизоляции, нарушившие при этом ПДД, создав аварийные ситуации на дорогах.
Зори Табасарана 14:35
Общество
У трех сотрудников Курской АЭС подозревают коронавирус
При плановом тестировании персонала Курской АЭС тест, взятый у трех сотрудников станции, показал предварительный положительный диагноз CoVID-19.
ТАКТ-Новости 14:20
Единоборства
Майк Тайсон заявил, что проиграл бы Али в реальном бою
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Общество
Новак рассказал о ключевой роли Путина в заключении сделки ОПЕК+
Президент Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:51
Футбол
Кристиан Нобоа: «Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был мой первый день»
Напомним, 35-летний Нобоа начал играть в России в 2007 году, за это время он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
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Пользователи смогут сделать эльфов крови темнокожими: по мнению фанатов, это противоречит вселенной MMORPG.
CyberSport.ru 11:43
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57