Коронавирус
РИА НовостиЛукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
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Лукашенко разгневался на российские СМИ из-за освещения эпидемии в Белоруссии
Московский Комсомолец10:49
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:22, Ашберн
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