Политика
РИА НовостиЛукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко, в пятницу оно будет опубликовано.
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Во-первых, это внутреннее дело Белоруссии. Это не должно препятствовать дальнейшему развитию интеграционных процессов, потому что существующие режимы между Россией и Беларусью, конечно, учитываются при проведении таких переговоров и так или иначе согласовываются между партнерами.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 07:34
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 10:12, Вашингтон
Происшествия
В Москве арестовали расстрелявшего коллег в метро полицейского
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Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Военную операцию в Йемене начала возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция.
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Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Газета.Ru 05:28
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
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РИА Новости 04:31
Наука
Впервые реконструирована анатомия древнего «алтайского человека»
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Стартовали продажи новых iPhone
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IT-World 07:26
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Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
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«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.
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Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
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Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп встретятся 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
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Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника Минкультуры
Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал полной неожиданностью арест чиновника ведомства Павла Мосолова в связи с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря.
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Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Киев допускает возможность импорта газа из России.
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Стала известна дата начала отопительного сезона в Петербурге
Отапливать квартиры в Петербурге начнут 24 сентября. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.
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Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
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Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира.
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Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
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